Iš Donato Mohamad Ali atėmus kūdikį – žvilgsnis į vyro praeitį: sunku suvokti tokį elgesį

Kadaise jis buvo Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.
Skandalinga praeitis
Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę ir išgirdo teismo sprendimą.
25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį. Kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.
Teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai. Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras turi kūdikį.
Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.
Tiesa, tai – ne pirmas Donato Mohamad Ali skandalas ir ne pirmos bėdos su teisėsauga. Dar neseniai jis nuteistas už šmeižtą, o 2020 m. jis išgarsėjo, kai įvairiomis spalvomis ištatuiravo kiaulę. Tai papiktino dalį tautiečių, o ypač – gyvūnų teisių gynėjus.
Tais pačiais metais internete plito ir nuotraukos, kuriose Donatas Mohamad Ali už trumpikių susikiša smauglį, taip pat žiurkėną.
Atimtas kūdikis
Primename, kad judviejų vaikas neseniai buvo paimtas iš tėčio, nes, jis neva, savavališkai pasišalino iš Krizių centro.
Naujienų portalui tv3.lt Sintija pasakojo, kad vaikas buvo paimtas neteisėtai, nes nebuvo teismo orderio, kitų svarbių dokumentu, o šiuo metu reikalinga informacija nėra teikiama.
„Iš tikrųjų jaučiuosi labai pažeminta ir visiškai bejėgė šioje situacijoje. Viskas įvyko man net nepranešus – tuo metu nebuvo teismo orderio, mano teisės nebuvo apribotos. Ir dar – net seneliams nepasiūlė galimybės paimti vaiko, o tiesiog perdavė jį laikiniems globėjams. Jau tuoj bus savaitė nuo tada, kai tai įvyko – nuo spalio 26 dienos. Lygiai savaitė praėjo, o jie net nesikreipė į teismą, nors pagal nustatytą tvarką tai turėjo padaryti per 3 dienas. Nei kokio nors atsakymo iš jų turime, nei matome, kad būtų skubos tvarka atliktas vertinimas – nieko.
Vaiką leidžiama pamatyti tik vieną kartą per savaitę, vos vienai valandai. Tai – be galo skaudus ir sunkus dalykas“, – kalbėjo moteris.
Anot vaiko mamos, tuo metu, kai vaiko teisių gynėjai išsivežė atžalą, jos net nebuvo šalia.
„Jie atvažiavo į mūsų namus paimti vaiką iš mano vyro. Tuo metu aš buvau išvykusi – manęs namuose iš viso nebuvo. Situacija buvo tokia, kad dėl nelaimingo atsitikimo buityje mano vyras buvo apgyvendintas Krizių centre. Dabar jau turėtume netrukus gauti nutarimą, nes esame pateikę savo paaiškinimus, kad tai buvo visiškai nelaimingas atsitikimas. Tačiau jie viską pateikė kitaip – esą buvo kažkoks tariamas smurtas, kad aplinka nesaugi. Mes bandėme viską paaiškinti, bet jiems, atrodo, visiškai nerūpėjo“, – pasakojo ji.
Jos teigimu, policija pradėjo ieškoti Donato, nors šis buvo gavęs leidimą palikti Krizių centrą.
„Savo gimtadienio dieną, spalio 27-ąją, Donatas parašė prašymą direktorei, kuri pati jam padėjo tą prašymą surašyti, kad jis gali negrįžti į Krizių centrą. Ji jam dar palinkėjo gražaus gimtadienio ir geros dienos. Tačiau tą pačią dieną, apie 22 valandą vakaro, prasidėjo Donato paieška. Pranešime buvo nurodyta: „Iš Krizių centro, esančio Vytenio g., Vilniuje, savavališkai pasišalino tėvas su kūdikiu. Rastas nurodytu adresu, pareigūnai laukia skambučio“, – citavo Sintija.
Atvykus pareigūnams, o vėliau, vaiko teisių gynėjams, pora ir išgirdo lemtingus žodžius.
„Pareigūnai atvyko. Jie nenustatė jokios nesaugios aplinkos, tačiau pasakė, kad šį sprendimą turi patvirtinti Vaiko teisių apsaugos specialistai. Kai šie atvyko, pasakė tiesiai šviesiai: „Mes turime įgaliojimą paimti vaiką iš jūsų“, – sakė vaiko mama.
