 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Šis vyras nuteistas 146 metams kalėjimo: tai, ką padarė, kelia siaubą

2025-11-02 17:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 17:03

Holivudo prodiuseriu prisistatinėjęs Davidas Pearce’as nuteistas 146 metams kalėjimo už daugybę išžaginimų ir dviejų jaunų moterų nužudymus. Teisėja jį pavadino „blogiausio tipo nusikaltėliu“.

Davidas Pearce’as (nuotr. soc. tinklų, 123rf)

Holivudo prodiuseriu prisistatinėjęs Davidas Pearce’as nuteistas 146 metams kalėjimo už daugybę išžaginimų ir dviejų jaunų moterų nužudymus. Teisėja jį pavadino „blogiausio tipo nusikaltėliu“.

REKLAMA
0

Per penkiolika metų D. Pearce’as svaigino ir seksualiai išnaudojo mažiausiai devynias jaunas moteris – trys iš jų šiandien jau mirusios. Jis buvo pripažintas kaltu dėl dviejų nužudymų ir septynių išžaginimų, įvykdytų nuo 2007-ųjų iki 2021 metų, rašo „New York Post“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naktis, pasibaigusi mirtimi

2021 m. lapkritį D. Pearce’as kartu su dviem moterimis – modeliu Christy Giles (24 m.) ir jos drauge Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26 m.) – lankėsi vakarėlyje Los Andžele. Vėliau jis jas pasikvietė į savo butą, kur pasiūlė kokaino, užteršto fentaniliu, ir alkoholio. Merginos prarado sąmonę ir nebeatsigavo.

REKLAMA
REKLAMA

Liudytojas Michaelas Ansbachas pasakojo, kad D. Pearce’as jam davė gėrimą, nuo kurio šis apsvaigo ir pasijuto blogai. Kai jis prašė kviesti greitąją pagalbą, D. Pearce’as atsakęs: „Mirę žmonės nekalba.“ Tą naktį vyras su bendrininku Brandtu Osbornu (42 m.) nuvežė moterų kūnus ir paliko juos prie skirtingų ligoninių.

REKLAMA

Aukos – nuo modelių iki policininkės

Po D. Pearce’o arešto išdrįso prabilti dar septynios moterys. Viena jų – policijos pareigūnė Lauren Craven, kurią jis išžagino 2020 m. Po šio įvykio ji nusprendė stoti į policiją, norėdama ginti kitus. Praėjusią savaitę Craven žuvo eismo įvykyje, skubėdama padėti žmonėms po avarijos – vos kelios dienos buvo likusios iki jos pasirodymo teisme.

REKLAMA
REKLAMA

„Jūs esate blogiausias nusikaltėlio tipas, pone Pearce’ai, – teisme pareiškė teisėja Eleanor Hunter. – Jūs manipuliatorius, be gailesčio ir be sąžinės. Net čia, teismo salėje, nematyti nė lašelio nuoširdumo ar atgailos.“

Teismas paskyrė D. Pearce’ui 25 metus iki gyvos galvos už kiekvieną žmogžudystę, 15 metų iki gyvos galvos už šešis išžaginimus ir dar 6 metus už kitą nusikaltimą – iš viso 146 metai kalėjimo.

Prokurorai teigė, kad D. Pearce’as, neturėdamas realios karjeros Holivude, prisistatydavo kaip „naktinio gyvenimo organizatorius“ ar „prodiuseris“ ir taip pelnydavo moterų pasitikėjimą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų