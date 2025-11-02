Šis vyras nuteistas 146 metams kalėjimo: tai, ką padarė, kelia siaubą

Per penkiolika metų D. Pearce’as svaigino ir seksualiai išnaudojo mažiausiai devynias jaunas moteris – trys iš jų šiandien jau mirusios. Jis buvo pripažintas kaltu dėl dviejų nužudymų ir septynių išžaginimų, įvykdytų nuo 2007-ųjų iki 2021 metų, rašo „New York Post“.
Naktis, pasibaigusi mirtimi
2021 m. lapkritį D. Pearce’as kartu su dviem moterimis – modeliu Christy Giles (24 m.) ir jos drauge Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26 m.) – lankėsi vakarėlyje Los Andžele. Vėliau jis jas pasikvietė į savo butą, kur pasiūlė kokaino, užteršto fentaniliu, ir alkoholio. Merginos prarado sąmonę ir nebeatsigavo.
Liudytojas Michaelas Ansbachas pasakojo, kad D. Pearce’as jam davė gėrimą, nuo kurio šis apsvaigo ir pasijuto blogai. Kai jis prašė kviesti greitąją pagalbą, D. Pearce’as atsakęs: „Mirę žmonės nekalba.“ Tą naktį vyras su bendrininku Brandtu Osbornu (42 m.) nuvežė moterų kūnus ir paliko juos prie skirtingų ligoninių.
Aukos – nuo modelių iki policininkės
Po D. Pearce’o arešto išdrįso prabilti dar septynios moterys. Viena jų – policijos pareigūnė Lauren Craven, kurią jis išžagino 2020 m. Po šio įvykio ji nusprendė stoti į policiją, norėdama ginti kitus. Praėjusią savaitę Craven žuvo eismo įvykyje, skubėdama padėti žmonėms po avarijos – vos kelios dienos buvo likusios iki jos pasirodymo teisme.
„Jūs esate blogiausias nusikaltėlio tipas, pone Pearce’ai, – teisme pareiškė teisėja Eleanor Hunter. – Jūs manipuliatorius, be gailesčio ir be sąžinės. Net čia, teismo salėje, nematyti nė lašelio nuoširdumo ar atgailos.“
Teismas paskyrė D. Pearce’ui 25 metus iki gyvos galvos už kiekvieną žmogžudystę, 15 metų iki gyvos galvos už šešis išžaginimus ir dar 6 metus už kitą nusikaltimą – iš viso 146 metai kalėjimo.
Prokurorai teigė, kad D. Pearce’as, neturėdamas realios karjeros Holivude, prisistatydavo kaip „naktinio gyvenimo organizatorius“ ar „prodiuseris“ ir taip pelnydavo moterų pasitikėjimą.
