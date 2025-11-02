 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

2 milijonus loterijoje laimėjusi mergina šokiravo giminę: tokio sprendimo nesitikėjo

2025-11-02 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 12:10

Callie Rogers – buvusi jauniausia Didžiosios Britanijos loterijos milijonierė – šiandien atvirai kalba apie savo skaudžią patirtį ir ragina valdžios institucijas didinti amžiaus cenzą dalyvauti loterijoje. Būdama vos 16 metų, ji laimėjo įspūdingą 1,875 mln. svarų sterlingų (apie 2,22 mln. eurų) sumą, tačiau po kelių metų liko be nieko – ir su gilia emocine žaizda.

Callie Rogers (tv3.lt fotomontažas)

Callie Rogers – buvusi jauniausia Didžiosios Britanijos loterijos milijonierė – šiandien atvirai kalba apie savo skaudžią patirtį ir ragina valdžios institucijas didinti amžiaus cenzą dalyvauti loterijoje. Būdama vos 16 metų, ji laimėjo įspūdingą 1,875 mln. svarų sterlingų (apie 2,22 mln. eurų) sumą, tačiau po kelių metų liko be nieko – ir su gilia emocine žaizda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2003-ųjų birželio 28-ąją Callie tapo sensacija – šešiolikmetė iš Kambrijos vos per akimirką tapo milijoniere. Ji iki šiol yra jauniausias žmogus, Didžiojoje Britanijoje laimėjęs pagrindinį loterijos prizą. Tačiau šlovė ir staigus turtas greitai virto tikru išbandymu.

„Vis dar sulaukiu užgauliojimų dėl to, kas esu, – 2019 m. prisipažino C. Rogers interviu laikraščiui „Mirror“. – Jie ateina iš žmonių, kurie net nežino mano istorijos.“

Pinigai ištirpo – draugai dingo

Netrukus po laimėjimo Callie pradėjo dosniai dalinti pinigus – šimtai tūkstančių svarų atiteko šeimai ir draugams. Tačiau per vienerius metus „netikri bičiuliai“ ją paliko, o kai kurie vis dar buvo skolingi apie 200 tūkst. svarų sterlingų. Mergina pripažino, kad dėl jauno amžiaus ir patirties stokos nesugebėjo atsakingai valdyti savo finansų.

Nepaisant to, loteriją organizavusi bendrovė „Camelot“ tikina, jog Callie buvo suteikta išsami pagalba ir palaikymas. „Ji gavo didelę paramą daugelį metų – tiek žiniasklaidos valdymo klausimais, tiek su asmeniniu gyvenimu. Tačiau ji pati atsisakė mūsų siūlytų nepriklausomų finansinių ir teisinių konsultacijų“, – nurodė atstovai.

Dabarm Callie siekia, kad jos istorija taptų pamoka. Ji ragina vyriausybę padidinti minimalaus amžiaus ribą dalyvauti loterijose, kad panašios situacijos nesikartotų.

„Niekas neturėtų turėti tokios atsakomybės būdamas vos šešiolikos, – sako ji. – Tai per didelis spaudimas jauno žmogaus psichikai.“

Didžiojoje Britanijoje taisyklės jau pasikeitė – nuo 2021 metų loterijose gali dalyvauti tik 18 metų sulaukę asmenys. Tačiau Callie įsitikinusi, kad būtina tęsti diskusiją apie atsakingą lošimą ir geresnę paramą tiems, kurie laimi dideles sumas.

„EuroMillions“ – loterija, kurią žaidžia milijonai europiečių. Nuo pat starto 2004-aisiais ji vyksta du kartus per savaitę – antradieniais ir penktadieniais. Panašios istorijos, kaip Callie, primena, kad sėkmė ne visada atneša laimę – ypač kai jai pasiruošti nėra nei brandos, nei žinių.

