39 metais jaunesnė meilužė padavė į teismą buvusį „Google“ vadovą: detalės šokiruoja

M. Ritter, technologijų startuolio „Steel Perlot“ įkūrėja, dar praėjusiais metais kreipėsi į teismą, prašydama laikinųjų apsaugos priemonių dėl tariamo smurto artimoje aplinkoje. Ji teigia, kad E. Schmidtas ją atkirtęs nuo įmonės, kurią jie kartu kūrė ir į kurią pats investavo daugiau nei 100 mln. JAV dolerių.
Ilgai besitęsianti teisinė kova
Jų teisinis ginčas prasidėjo 2024 m. rugsėjį, kai E. Schmidtas inicijavo arbitražo procesą, kaltindamas M. Ritter verslo sutarties pažeidimu.
Savo 82 puslapių atsakyme, pateiktame 2024 m. spalį, E. Schmidtas atmetė kaltinimus, juos pavadindamas „akivaizdžiai melagingais“.
Po kelių mėnesių, 2024 m. gruodį, abi pusės pasirašė rašytinį taikos susitarimą, pagal kurį E. Schmidtas — kurio turtas, „Bloomberg“ duomenimis, siekia 44,8 mlrd. JAV dolerių — įsipareigojo sumokėti M. Ritter „reikšmingas kompensacijas“.
Vis dėlto, praėjus vos savaitei po šio susitarimo, gruodžio 11 d., M. Ritter vėl kreipėsi į teismą, prašydama apsaugos nuo tariamo smurto artimoje aplinkoje. Kaip skelbia „Daily Mail“, ji pateikė naujų kaltinimų, susijusių su persekiojimu ir bandymais ją kontroliuoti.
Kaltinimai skaitmeniniu sekimu ir spaudimu
„Atsižvelkite į Erico techninį išsilavinimą — aš tiesiogine prasme negaliu paskambinti telefonu ar išsiųsti el. laiško be stebėsenos,“ — teigė M. Ritter savo pareiškime teismui.
Ji taip pat tvirtino, kad E. Schmidtas mėginęs priversti ją pasirašyti nutylėjimo susitarimą, draudžiantį kalbėti apie galimą seksualinį priekabiavimą ar smurtą, ir reikalavo pasirašyti melagingą pareiškimą, jog tokie įvykiai niekada nebuvo nutikę.
Be to, M. Ritter kaltina E. Schmidtą sekus jos tėvus, o vienas iš privačių tyrėjų, kurį apklausė policija, esą prisipažinęs dirbantis „milijardieriaus asmeninėje saugumo tarnyboje“.
„Deja, mano buvęs partneris yra nepaprastai galingas ir naudoja visas įmanomas priemones, kad užkirstų man kelią prieiti prie duomenų, įrenginių, finansų ar tiesiog gyventi ramiai,“ — rašė ji.
Vis dėlto 2025 m. sausio 6 d., praėjus trims savaitėms po prašymo pateikimo, M. Ritter netikėtai atšaukė savo skundą, pasiekus naują susitarimą su E. Schmidtu.
Ginčai tęsiasi
Dalis E. Schmidto teisinės pozicijos dokumentų vėliau buvo redaguota, o jo teisininkai paprašė teismo užantspauduoti bylos medžiagą. Šaltinis, dirbęs M. Ritter įmonėje, teigė, kad šie kaltinimai — atsakas į E. Schmidto arbitražo bylą.
„Ericas daug investavo į jos įmonę, tačiau viskas nesusiklostė taip, kaip tikėtasi. Ji, panašu, bando išvengti įsipareigojimų pagal vėlesnę verslo sutartį,“ — sakė šaltinis „Daily Mail“.
Ginčai tarp buvusios poros tęsiasi iki šiol: M. Ritter kelis kartus nesėkmingai siekė nutraukti arbitražą ir sustabdyti sutarties vykdymą. Naujas E. Schmidto prašymas dėl arbitražo įgyvendinimo teisme bus svarstomas 2025 m. gruodžio 4 d.
Ericas ilgus metus buvo siejamas su atvira santuoka su savo žmona Wendy Schmidt, su kuria susituokęs jau 45 metus.
Jis vadovavo „Google“ nuo 2001 iki 2011 metų, vėliau ėjo vykdomojo pirmininko pareigas iki 2018 m.
Michelle, anot viešų šaltinių, dirbo kibernetinio saugumo tyrėja Stanfordo universitete, taip pat bendradarbiavo su JAV Vidaus saugumo departamento Kibernetinio saugumo pakomitečiu, Valstybinio efektyvumo institutu bei Afganistano vyriausybe. Ji turi Johns Hopkins universiteto ekonomikos, tarptautinių studijų ir politinių mokslų bakalauro laipsnį.
