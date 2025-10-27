Išgirdę, kokį vardą dukrai suteikė mama, žmonės negali patikėti: „Neturiu žodžių“

Interneto vartotojai liko apstulbę, kai išgirdo, kokį vardą moteris pasirinko savo dukrai. Daugelis net atsisako patikėti, kad tai tiesa. Norėdama paminėti artėjantį kūdikio gimimą, mama surengė kūdikio sutiktuvių vakarėlį artimiausiems draugams ir artimiesiems, kur išdidžiai paskelbė dukros vardą, rašo mirror.co.uk.
Tačiau kvietimas į šventę netrukus pasirodė socialiniuose tinkluose ir sukėlė tikrą audrą. Ant kvietimo buvo parašyta: „Kviečiame jus į kūdikio sutiktuvių vakarėlį! Švęsime mažosios džiaugsmo kupiną atvykimą. Pagerbiant Chernobyl Hope. Negalime sulaukti šventės kartu!“
Tai reiškia, kad moteris dukrai suteikė vardą Chernobyl Hope – „Černobylio Viltis“.
Socialiniuose tinkluose šis vardas sukėlė tikrą šoką.
Vienas „Reddit“ vartotojas rašė: „Aš neturiu žodžių.“
Kitas pridūrė su ironija: „Esu tikras, kad visi šventėje švytės.“
Dar vienas vartotojas spėliojo: „Tikiuosi, kad tėvai patys yra Černobylio išgyvenusieji, kuriems buvo sakyta, kad jie niekada neturės vaikų... kitaip – oho, nejauku.“
Priminsime, kad 1986 metų balandį ketvirtasis Černobylio atominės elektrinės reaktorius, esantis netoli Pripetės Ukrainoje, sprogo. Nelaimė iškart nusinešė 31 žmogaus gyvybę – dalis žuvo sprogimo metu, kiti mirė nuo ūminio radiacijos sindromo.
Skaičiuojama, kad dėl radiacijos poveikio ilgainiui dar apie 4 tūkst. žmonių galėjo mirti nuo vėžio. Tai laikoma didžiausia branduoline katastrofa istorijoje tiek pagal mastą, tiek pagal aukų skaičių.
Aplink 600 tūkst. žmonių buvo paveikti įvairiais būdais, o radiacija iki šiol teršia dirvožemį, vandenį ir kelia grėsmę laukinei gamtai.
