Atsakė, ar vis dar reikia sveikinti su vardadieniu artimuosius: laikai keičiasi

Vardadieniai vis dar išlieka progomis sustoti, pasidalinti dėmesiu ir parodyti rūpestį artimiesiems. Nors kai kam ši tradicija gali atrodyti pasenusi, daugelis žmonių vis dar jaučia šilumą iš sulauktų sveikinimų. Tačiau kaip šiuolaikiniame gyvenime vertinti vardadienio šventimą ir kokios etiketo taisyklės vis dar galioja?
Vardadienių šventimas išlikęs tik tarp artimųjų
Naujienų portalui tv3.lt etiketo lektorė ir „Instagram“ paskyros „raffine etiketas“ įkūrėja Emilija Ždanovič-Pečkienė sako, kad vardadienių šventimas šiandien daugiausia išlikęs kaip šeimos ar artimos aplinkos tradicija, o ne plačiai praktikuojamas socialinis įprotis.
Tai reiškia, kad daugeliui žmonių vardadieniai nebesulaukia tokio dėmesio ir nekelia šventiškumo kaip anksčiau, tačiau šeimos rate ar tarp artimų draugų ši tradicija vis dar gyva.
Pasak jos, būtent dėl to, kad tokie sveikinimai tapo retesni, jie gali tapti ypatinga proga maloniai nustebinti tuos, kuriems ši diena vis dar svarbi, suteikiant šilumos ir dėmesio.
Pašnekovė pažymi, kad net trumpas sveikinimas ar nuoširdi žinutė gali atnešti džiaugsmą ir jausmą, kad esi prisimenamas, todėl vardadieniai gali išlaikyti savo reikšmę net šiuolaikiniame, skubančiame gyvenime. Tai puiki galimybė parodyti dėmesį, išlaikyti ryšius ir įnešti šiek tiek šventiškumo į kasdienybę.
„Aš pati vardadienį švenčiu – tai tradicija, kurią man įskiepijo tėvai. Kasmet tą dieną susitinkame siaurame šeimos rate“, – atskleidžia pašnekovė.
Ji priduria, kad jos vardas jai taip pat turi asmeninę reikšmę – jį parinko tėtis, su kuriuo ją sieja labai šiltas ryšys, o mokykloje buvo vienintelė Emilija.
„Tai visada suteikdavo tam tikro išskirtinumo jausmą. Džiaugiuosi, kad šis vardas patiko ir kitiems – keli buvę mokyklos draugai yra prisipažinę, kad savo dukroms davė Emilijos vardą. Ir nors vardadienis man nėra iškilminga šventė, sveikinimų sulaukiu kasmet“, – atskleidžia ji.
Vyresnioji karta anksčiau itin švęsdavo vardadienius
Tuo tarpu protokolo ir etiketo žinovas Arminas Lydeka pastebi, kad laikmetis diktuoja savo madas. Pasak jo, jei XX a. pradžioje vardadieniai Lietuvoje buvo švenčiami net labiau nei gimtadieniai, bėgant laikui tradicijos kinta ir ši šventė po truputį traukiasi iš kasdienio gyvenimo.
„Vardadienių šventimas traukiasi ir darosi vis rečiau ir rečiau sutinkamas. Tačiau vyresnioji karta, pavyzdžiui, 70-mečiai žmonės, jie dar ir šiais laikas vardadienius švenčia ir ypatingai skirtinguose regionuose“, – pasakoja etiketo žinovas.
A. Lydeka pastebi, kad vardadienių šventimo tradicijos skiriasi ir pagal regionus – Dzūkijoje vyresnioji karta šią dieną mini dažniau, o Suvalkijoje tai jau kur kas retesnis reiškinys.
„Bėgant laikui keičiasi tradicijos ir nenuostabu, kad jaunimas šiandien vardadienius švenčia labai retai“, – aiškina jis.
Paklaustas, ar šiandien vis dar svarbu pasveikinti žmogų su vardadieniu, etiketo žinovas pabrėžia, kad bet koks dėmesio parodymas yra teigiamas gestas. Anot jo, jei turime progą žmogų pasveikinti ar ištarti gerą žodį – visada verta tai padaryti ir pasidžiaugti tokia proga.
„Jei kas nors pastebi, kad tą dieną draugas švenčia vardadienį, ir pasveikina jį – net jei žino, kad šis šventės nesureikšmina – tai vis tiek gražus gestas. Tokį sveikinimą visada reikėtų vertinti kaip teigiamą dalyką – juk parodytas dėmesys ir ištartas geras žodis visada malonus“, – sako pašnekovas.
A. Lydeka teigia, kad nereikėtų manyti, jog mandagumas ar etika įpareigoja domėtis ir prisiminti, kada kas švenčia vardadienį.
„Šiais laikais tokių priekaištų ar griežtų etiketo reikalavimų tiesiog nebėra“, – priduria jis.
