  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prabilus gydytojo „baisia“ išvadintai lietuvei – ligoninės atsakas

2025-09-23 10:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 10:37

Viešojoje erdvėje neseniai nuskambėjo tatuiruočių meistrės ir mados dizainerės Monikos Matukaitės istorija. Moteris teigė, kad būdama Vilniaus gimdymo namuose, gydytojo buvo išvadinta „baisia“. Į šią situaciją galiausiai sureagavo ir įstaiga.

Vilniaus gimdymo namai, Monika Matukaitė (nuotr. BNS, asm. archyvo)

Viešojoje erdvėje neseniai nuskambėjo tatuiruočių meistrės ir mados dizainerės Monikos Matukaitės istorija. Moteris teigė, kad būdama Vilniaus gimdymo namuose, gydytojo buvo išvadinta „baisia". Į šią situaciją galiausiai sureagavo ir įstaiga.

Naujienų portalui tv3.lt Vilniaus gimdymo namai pateikė komentarą apie susiklosčiusią nemalonią situaciją.

Vilniaus gimdymo namai pateikė savo poziciją

„Vilniaus gimdymo namai nuoširdžiai apgailestauja dėl pacientės patirtų neigiamų įspūdžių ir emocijų, susijusių su gydytojo bendravimu bei elgesiu. Atsiprašome už žodžius ir situacijas, kurios sukėlė pacientės nusivylimą, nerimą ir nepagarbos jausmą.

Mums ypač svarbu, kad kiekviena pacientė mūsų įstaigoje jaustųsi saugi, išgirsta ir gerbiama, todėl labai rimtai vertiname tiek išsakytą komentarą, tiek bet kokius pranešimus apie galimai netinkamą personalo bendravimą.

Šiuo metu aiškinamės aplinkybes ir imsimės visų reikiamų veiksmų, kad panašios situacijos nesikartotų. Dar kartą atsiprašome pacientės. Užtikriname, kad Vilniaus gimdymo namų kolektyvo prioritetas – profesionali, kokybiška ir pagarbi pagalba kiekvienai moteriai“, – rašoma įstaigos komentare.

Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, ar dėl šio gydytojo elgesio ketina imtis veiksmų, Monika teigė tenorėjusi įspėti žmones apie situaciją Vilniaus gimdymo namuose.

„Niekur kreiptis neketinu, tiesiog noriu įspėti žmones, kad gimdymo namuose patiriamos patyčios. Aš jau esu prie to įpratusi, man tiesiog juokinga, bet yra žmonių, kurie nepasisako ir tai vyksta toliau.

Manau, kad tokių dalykų viešinimas privers daktarą susilaikyti nuo komentarų kitą kartą ir negąsdinti jaunų moterų, kurios nežino, ko laukti“, – teigė M. Matukaitė.

Buvo išvadinta „baisia“

Primename, kad apie šią situaciją moteris rašė socialiniame tinkle „Instagram“.

„Tiesiog dievinu gimdymo namus. Antrą kartą čia esu, abu kartus gydytojų elgesys tragiškas. Šiuo metu laukiu operacijos, prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes pakomentuoja: „O Dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt“.

Padavus tyrimų dokumentus, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „O Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“

Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį.“

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Žmogaus veidas, asmuo, ekrano kopija Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas. Tauiruočių meistrė išgyveno blogą medikų elgesį ligoninėjė (nuotr. Instagram)

Tačiau istorija čia nesibaigė. Monika pateikė ir jos tęsinį:

„Taigi, istorijos tęsinys: atėjus į operacinę pradeda rėkti ant manęs, kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko, tada kai paduodu ranką pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia įdurt dabar kateterį.

Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto: „Labas rytas, keliamės, lipk“, ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės, kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, ir aš už vairo: „Nežinau, išsikvieskit taxi, reiks jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“.

Mielieji mane sekantys žurnalistai, mielai pasidalinčiau istorija viešai, kad tokius žmones išmestų iš darbo ir būtų apsaugotos jautresnės moterys, šiandien visos patyrėme košmarą.“

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Žmogaus veidas, ekrano kopija, asmuo Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas. Tauiruočių meistrė išgyveno blogą medikų elgesį ligoninėjė (nuotr. Instagram)

Naujienų portalas tv3.lt paprašė Vilniaus gimdymo namų pateikti ir savo versiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

