Išgirdusi gydytojo žodžius garsi Lietuvos meistrė negalėjo patikėti: „Dalinuosi, kad tokius žmones išmestų iš darbo“

Įrašuose moteris rašė:
„Tiesiog dievinu gimdymo namus. Antrą kartą čia esu, abu kartus gydytojų elgesys tragiškas. Šiuo metu laukiu operacijos, prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes pakomentuoja: „O Dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt“.
Padavus tyrimų dokumentus, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „O Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“
Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį.“
Istorija nesibaigė
Tačiau istorija čia nesibaigė. Monika pateikė ir jos tęsinį:
„Taigi, istorijos tęsinys: atėjus į operacinę pradeda rėkti ant manęs, kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko, tada kai paduodu ranką pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia įdurt dabar kateterį.
Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto: „Labas rytas, keliamės, lipk“, ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės, kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, ir aš už vairo: „Nežinau, išsikvieskit taxi, reiks jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“.
Mielieji mane sekantys žurnalistai, mielai pasidalinčiau istorija viešai, kad tokius žmones išmestų iš darbo ir būtų apsaugotos jautresnės moterys, šiandien visos patyrėme košmarą.“
Naujienų portalas tv3.lt paprašė Vilniaus gimdymo namų pateikti ir savo versiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!