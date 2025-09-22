Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
41
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdusi gydytojo žodžius garsi Lietuvos meistrė negalėjo patikėti: „Dalinuosi, kad tokius žmones išmestų iš darbo“

2025-09-22 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 15:10

Tatuiruočių meistrė ir mados dizainerė Monika Matukaitė išgyveno, kaip pati teigia, nepateisinamą medikų elgesį gimdymo namuose. Apie tai ji papasakojo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Monika Matukaitė (nuotr. Instagram ir nuotr. 123rf.com)

Tatuiruočių meistrė ir mados dizainerė Monika Matukaitė išgyveno, kaip pati teigia, nepateisinamą medikų elgesį gimdymo namuose. Apie tai ji papasakojo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

REKLAMA
41

Įrašuose moteris rašė: 

„Tiesiog dievinu gimdymo namus. Antrą kartą čia esu, abu kartus gydytojų elgesys tragiškas. Šiuo metu laukiu operacijos, prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes pakomentuoja: „O Dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padavus tyrimų dokumentus, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „O Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“

REKLAMA
REKLAMA

Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį.“

REKLAMA

Istorija nesibaigė

Tačiau istorija čia nesibaigė. Monika pateikė ir jos tęsinį:

„Taigi, istorijos tęsinys: atėjus į operacinę pradeda rėkti ant manęs, kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko, tada kai paduodu ranką pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia įdurt dabar kateterį.

Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto: „Labas rytas, keliamės, lipk“, ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės, kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, ir aš už vairo: „Nežinau, išsikvieskit taxi, reiks jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“.

Mielieji mane sekantys žurnalistai, mielai pasidalinčiau istorija viešai, kad tokius žmones išmestų iš darbo ir būtų apsaugotos jautresnės moterys, šiandien visos patyrėme košmarą.“

Naujienų portalas tv3.lt paprašė Vilniaus gimdymo namų pateikti ir savo versiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nesuprantu kur perlenkta
Nesuprantu kur perlenkta
2025-09-22 15:30
Nu tu tiesiog pasistengiai save subjaurot. Nuo sukuosenos iki rasalo demiu zemiau
Atsakyti
Senis
Senis
2025-09-22 15:30
Blt, ką narkotikai iš moters padaro...
Atsakyti
Chm
Chm
2025-09-22 15:36
Su tokiu supratimu apie grožį, pas tokią mados meistrę eiti gali tik užkietėjusios mazochostės
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (41)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų