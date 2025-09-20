Garsios TV3 žurnalistės Jolantos Svirnelytės atostogos atima žadą: atskleidė itin vertingus patarimus

Šią vasarą Jolanta leidosi į tris keliones. Ji papasakojo, kokį įspūdį paliko vietos, kurias svajojo pamatyti jau seniai.
„Šią vasarą netikėtai išpuolė trys kelionės. Viena jų buvo į Turkiją. Artinantis vasarai norėjosi kiek saulės ir šilumos, tačiau šįkart ryžausi ir nuvykti į Kapadokiją. Ilgus metus norėjau ją pamatyti. Buvo smalsu savo akimis išvysti tuos urvus, kai kuriuos iš jų įrengtus ir giliai po žeme, kuriuose kadaise gyveno žmonės.
Visada svajojau ten nuvykti, bet vis atidėdavau, nes atrodė sudėtinga – nuskrendi į turistinius miestelius, o iki Kapadokijos nuo jų ilgas kelias. Tačiau šiemet ryžausi. Ir labai tuo džiaugiuosi – urvai, akmenų ir uolų dariniai, įvairios formos – grybai, bokštai paliko didelį įspūdį“, – pasakojo Jolanta.
Įspūdinga buvo ir kita kelionė – į Ispaniją, Andalūziją. Jos metu išvydo ir visame pasaulyje garsią ir išties ypatingą Kordobos mečetę.
„Andalūzijoje nebuvau buvusi. Aplankiau Granadą, Kordobą, užsukau ir į Gibraltarą. Labai didelį įspūdį paliko Kordobos mečetė – viena didžiausių pasaulyje. Tai mečetė ir joje įrengta katedra, tikrai įspūdinga savo dydžiu, grožiu ir didingumu.
Buvau mačiusi daug nuotraukų, bet realybėje pojūtis visai kitoks. Labai įsiminė ir maurų namai su jų vidiniais kiemeliais, fontanais, gėlėmis, kambariais, kuriuose išlikęs autentiškumas. Granadoje ypatingą įspūdį paliko Alhambros rūmai su ypatinga architektūra, sodais, parkais, baseinėliais. Tokios Maurų kultūrus, statinių – iki tol nebuvau mačiusi“, – sakė ji.
Svarbiausias patarimas
Kaip dažniausiai moteris keliauja? Poilsinėms kelionėms dažniau renkasi agentūras, kitas planuojasi pati.
„Šiemet buvau ir Italijoje. Norėjosi kiek pakeliauti, pamatyti vieną – kitą miestą. Tad tokias keliones paprastai planuojam patys: atskirai perkam bilietus, nuomojamės apartamentus ar viešbučius. O štai į Turkiją važiavau per agentūrą, nes norėjosi nesukti galvos“, – teigė Jolanta.
Tačiau kiekvienas renkasi tokį būdą, kuris jam priimtinesnis. Tiesa, kai pats planuoji keliones suteiki sau daugiau laisvumo, o ir galimybių bent kiek daugiau pajusti tikrą tos šalies gyvenimą – būtent tai ji ir patarė.
„Žinoma, jeigu patys planuojate kelionę, patariu iš anksto įsigyti lėktuvo bilietus ir užsisakyti viešbučius ar apartamentus. Vieni mėgsta viešbučius su „viskas įskaičiuota“, kiti – apartamentus. Man patinka apsistoti ir apartamentuose. Gyvendama apartamentuose, ypač vieno ar kito miesto senamiesty, pamatai tikrą vietinių gyvenimą. Gali nueiti į turgų, apsipirkti kaip vietiniai, pabendrauti su pardavėjais.
Tarkim, kadaise Sicilijoje Sirakūzų senamiesčio turgely rinkausi iš žvejo tą rytą pagautų kalmarų. Ir paklausiau, o kur čia prieskoninių žolelių galiu rast. Jis sukluso – „tu žinai, kokių čia žolelių reikia? Oi, tada tu jau sava, jei apie tai numanai!“
Paklausinėjęs, iš kur esu atvykusi ir sužinojęs, kad esu iš Lietuvos, iškart pavadino kone „gimine“ – esą jo giminaitis yra vedęs lietuvę. Tai kone pusei turgaus prekeivių ėmė šūkauti, kad vieni pavaišintų sūriu, kiti – pasiūlytų geriausių kumpių ar vaisių. Toks bendravimas suteikia tikrą kelionės skonį“, – dalijosi mintimis laidų vedėja.
Įspūdingiausia kelionė
Kelionės Europoje Jolantai jau įprasta, tad kur kas įdomiau apsilankyti šalyse, kurių kultūra stipriai skiriasi nuo Europietiškosios. Viena įspūdingiausių pastarojo meto kelionių – į Uzbekistaną ir Tadžikistaną aplankant senojo Šilko kelio miestus.
„Kelionėse man svarbu ir patogumas, ir nuotykiai – priklauso nuo šalies. Kaip bebūtų – viena įspūdingiausių kelionių per pastaruosius penkerius ar net dešimtį metų buvo į Uzbekistaną ir Tadžikistaną. Tai visiškai nestandartinis variantas, nes nė nežinojau, ko tikėtis. Musulmoniškos šalys, bet turinčios ir sovietmečio palikimo.
Uzbekistane neišdildomą įspūdį paliko ypatingi miestai – Buhara ir Samarkandas, abu Šilko kelio miestai. Savita architektūra, visai kitokia nei Europoje: mečetės, senamiesčiai, mauzoliejai, mozaikos, spalvos“, – išskyrė pašnekovė.
Pasak Jolantos, tokiose šalyse skiriasi daug kas: žmonės, kultūra, gamta.
„Atrodytų, tiek šios šalys, tiek mes, kažkada priklausėm Sovietų Sąjungai, ideologiją panašią visiems, matyt, bandė įbrukti. Tačiau ar dėl kultūrinių skirtumų, ar dėl to, kur mūsų ir jų šalys toliau pasuko, ten jautiesi patekęs į visiškai kitą pasaulį.
Tadžikistane lankėmės Fanų kalnuose. Be galo įspūdingi kalnai, snieguotos jų viršūnės. Didelį įspūdį paliko septyni skirtingų spalvų ežerai. Atrodo – netoliese vienas kito, bet – visi skirtingi. Nuostabaus grožio šalia pat į kalnus straksintys mažučiai ožiukai.
Važiuoji, gėriesi ir čia pat matai skirtumą – tau pravažiuojant šalikele einanti ar besidarbuojanti laukuose moteris nusisuka – kad pravažiuojantieji nepamatytų jos veido. Taip pat elgiasi ir net mažos mergaitės. Toliau pravažiuodamas matai prie kalnų upės sutūpusias moteris. Ką jos ten daro? Ogi skalbia! Man tai buvo lyg iš vaikystės pasakų ar senų filmų. Ir tokie dalykai – realūs, jie tebevyksta“, – prisiminė J. Svirnelytė.
Kainos ir kuriozinis įvykis Uzbekistane
Keliaujant ne tik mes, atvažiuojantieji, pamatom kažką naujo ar kuo nors stebimės. Vietiniams mes – taip pat įdomūs. Jolanta pasakodama šypsosi – keliaujant Uzbekistane žmonės vis norėdavo su ja nusifotografuoti.
„Iš pradžių nė nesupratau, ko iš manęs nori – moterys prie manęs prieina, kažką sako, kažko nori. Tada gidė paaiškino, kad jos tiesiog nori nusifotografuoti kartu.
Prieidavo ir juodais rūbais pasidabinusios moterys, kurių šypsena kartais nušvisdavo auksiniais dantimis – matyt, madinga taip. Tiek mokinukės, vyresni žmonės. Gal plaukų spalva patraukė dėmesį, nežinau, tiesa, kai kas lyg netyčia praeidami bandydavo mane paliesti. Kaip bebūtų, tai buvo įdomi patirtis“, – dalijosi moteris.
Priverčia vertinti Lietuvą
Kelionės – puikus būdas pailsėti, gauti naujų įspūdžių, bet, anot Jolantos, ir pamatyti skirtingų perspektyvų. Ypač susimąstyti ją privertė moterų padėtis kitose šalyse.
„Keliaudama suprantu, kaip gerai mes gyvename. Kartais žmonės Lietuvoje skundžiasi, kad anksčiau kažkas buvo geriau, bet nuvažiavus į tokias šalis pamatai, jog moterys ten iki šiol neturi tokių teisių kaip pas mus. Daug jų priverstos sėdėti namuose, auginti vaikus, negali dirbti ar net su draugėms susitikti. Tokie dalykai priverčia labiau įvertinti mūsų laisvę“, – dėstė mintis ji.
Laidų vedėja atskleidė ir kitos kelionės planus.
„Šiuo metu planų daug neturiu, bet bičiuliai kviečia į Singapūrą, tad galbūt ten ir keliausiu, jau seniai kirba tokia mintis“, – pasidalijo ji.
