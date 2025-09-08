Kalendorius
Į Turkiją rungtyniauti persikelsiantis Onana gaus didesnį atlyginimą

2025-09-08 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 12:19

„Manchester United“ jau kiek anksčiau pasiekė susitarimą su „Trabzonspor“ dėl Andre Onana nuomos. Tuo tarpu dabar gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano atskleidė, jog vartininkas rungtyniaudamas Turkijoje uždirbs didesnį atlyginimą.

Andre Onana | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ jau kiek anksčiau pasiekė susitarimą su „Trabzonspor“ dėl Andre Onana nuomos. Tuo tarpu dabar gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano atskleidė, jog vartininkas rungtyniaudamas Turkijoje uždirbs didesnį atlyginimą.

0

Pasak šaltinių, Turkijos klubas padengs šiuo metu „Raudonųjų velnių“ gretose gaunamą vartininko atlyginimą. Taip pat A. Onana bus sumokėtas sutarties pasirašymo mokestis ir premijos, kad atlyginimas taptų didesnis.

Pranešama, jog kontraktai jau buvo pasirašyti. Šią savaitę vartų sargas turėtų atlikti medicininę patikrą. Artimiausiu metu apie persikėlimą bus paskelbta oficialiai.

Priminsime, jog A. Onana prarado vietą „Man Utd“ startinėje sudėtyje po to, kai Altay`us Bayindiras tapo pagrindiniu vartininku, į komandą taip pat neseniai atvyko belgas Senne`as Lammensas.

