  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Edgaras Dubickas naujame klube debiutavo įmušdamas įvartį

2025-09-08 08:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 08:06

Sekmadienį „Ternana“ klube puikiai debiutavo lietuvis Edgaras Dubickas, o jo ekipa išvykoje 4:1 palaužė „Rimini“ klubą.

Edgaras Dubickas | Organizatorių nuotr.

Nors lietuvis šias rungtynes pradėjo ant suolo, į aikštę jis buvo išleistas 40 minutę ir jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką pelnė trečią savo ekipos įvartį.

0

Nors lietuvis šias rungtynes pradėjo ant suolo, į aikštę jis buvo išleistas 40 minutę ir jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką pelnė trečią savo ekipos įvartį.

Tuo metu šeštadienį „Perugia“ klube debiutavo Linas Mėgelaitis, kuris žaidė visas rungtynes, o jo klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Gubbio“ klubu, kurio gretose ant suolo liko vartininkas Titas Krapikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos moterų „Serie A“ taurėje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, o jo ginama „Como“ ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Genoa“ ekipa.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 32 minutės, bet lietuvio ginamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Cliftonville“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Linas Mėgelaitis persikėlė į kitą klubą Italijoje
Edgaras Dubickas | Organizatorių nuotr.
Edgaras Dubickas persikėlė į kitą Italijos klubą
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Slovakijoje – Gytis Paulauskas pelnė įvartį, Rumunijoje – į vartus sėkmingai sugrįžo Edvinas Gertmonas
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus pelnė įvartį Belgijoje, Italijoje susitiko lietuvių klubai

