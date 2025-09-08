Edgaras Dubickas naujame klube debiutavo įmušdamas įvartį

Nors lietuvis šias rungtynes pradėjo ant suolo, į aikštę jis buvo išleistas 40 minutę ir jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką pelnė trečią savo ekipos įvartį.
Tuo metu šeštadienį „Perugia“ klube debiutavo Linas Mėgelaitis, kuris žaidė visas rungtynes, o jo klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Gubbio“ klubu, kurio gretose ant suolo liko vartininkas Titas Krapikas.
Italijos moterų „Serie A“ taurėje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, o jo ginama „Como“ ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Genoa“ ekipa.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 32 minutės, bet lietuvio ginamas „Carrick Rangers“ klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Cliftonville“ klubui.
