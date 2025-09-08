Pagarbiai apie Lietuvą atsiliepęs P.Kalaitzakis: čia prabėgo geriausi mano metai

Šios šalies garbę gina ir 26 metų 200 cm ūgio puolėjas Panagiotis Kalaitzakis, kuris Lietuvoje yra rungtyniavęs Kėdainių „Nevėžio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ ekipose.
Šiame čempionate graikas per 15 minučių pelno 4,8 taško, atkovoja 1,8 kamuolio, atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 5,8 naudingumo balo.
„Lietuva turi labai pajėgią komandą. Jūs turite žaidėjus visose pozicijose. Yra gerų metikų, kovotojų dėl kamuolių, baudos aikštelėje turite Valančiūną. Gaila, kad iškrito Jokubaitis. Norisi palinkėti jam greito sugrįžimo. Asmeniškai žinau visus žaidėjus, kadangi prieš dalį jų teko rungtyniauti“, – kalbėjo P.Kalaitzakis.
– Yra likusių sentimentų Lietuvai?
– Be abejo, kad yra. Čia prabėgo geriausi mano metai, pavyko atsiskleisti „Lietkabelyje“. Lietuviai puikiai manė priėmė. Vis dar turiu daug ryšių su buvusiais komandos draugais, treneriais. Lietuva patiko ir kaip šalis. Kaip jau minėjau, čia turėjau geriausius savo metus. Tikrai myliu Lietuvą.
– Lietuva atliko puikų darbą prieš L.Markkaneną. Kaip galvojate, ką gali padaryti prieš G.Antetokounmpo?
– Prieš tokio lygio žaidėjus sunku kažką padaryti. Tu paruoši žaidimo planą, bet viskas galiausiai priklauso nuo jų. Markkanenas gali pelnyti trisdešimt taškų, kaip ir Jokičius, Dončičius. Visi jie gali būti itin rezultatyvūs. Visada gali jiems apsunkinti žaidimą, priversti juos dirbti, bet jie vis tiek gali susimest savo metimus ir žaisti savo žaidimą. Lietuva turi taip pat daug talentingų žaidėjų.
– Ar stebina tai, kad Lietuvos rinktinėje daug žaidėjų iš vietinio čempionato?
– Kaip ir sakiau, žinau visus žaidėjus. Žinau, kad esate krepšinio šalis ir turite daug talentų krepšininkų. Dalis iš jų šiame čempionate nerungtyniauja. Trūksta Grigonio, Ulanovo bei kitų žaidėjų, bet jų vietoje yra kiti geri krepšininkai.
– Kokia didžiausia Lietuvos stiprybė?
– Lietuviai žaidžia labai agresyviai gynyboje, gerai bėga į greitą puolimą bei dalijasi kamuoliu. Taip pat lietuviai išsiskiria savo dydžiu ir yra stiprūs visose pozicijose.
– Galbūt turite žinutę M.Grigoniui?
– Kalbėjau su juo prieš kelias savaites. Pamenu, pernai jis po vasaros buvo visas įdegęs ir jau atrodė kaip graikas. Šiemet jau daugiau laiko vasarą praleido Lietuvoje ir Vokietijoje, kur atliko reabilitaciją. Jis daug dirbo šią vasarą ir tikiuosi, kad bus pasiruošęs kitam sezonui.
– Nenuliūdote, kad J.Valančiūnas vis tik neprisijungė prie PAO?
– Jis puikus žaidėjas, bet taip jau nutiko, kad Valančiūnas lieka Denveryje, o mes pasipildėme Holmesu, kuris taip pat yra aukšto meistriškumo.
