V.Micičius atsivėrė apie skyrybas su agentu: galiu atleisti už pinigus, bet ne už mamą

Dabar V.Micičio interesus gina Igoris Crespo.
„Sudėtinga tema. Norėčiau padėkoti Miško už ketverius metus „Mega“ klube, bet vasarį atleidau jį, būdamas geriausiai apmokamu žaidėju jo agentūros istorijoje. Iš žmogiškos pusės tai man didžiausias sprendimas gyvenime.
Daugeliu atvejų juo pasitikėjau 100 procentų nuo 16 metų. Vertinau jį pagal žmogiškas savybes, o ne nesutarimus darbe. Dalykas, kur galėjau atleisti mūsų konflikte, buvo pinigai, nors tai ir nebuvo maža suma, bet kai išgirdau, kad jis užsiminė apie asmeninius dalykus, susijusius su mano mama, už tai atleisti negaliu“, – sakė V.Micičius.
Primename, kad mamą gynėjas iš Serbijos prarado prieš keletą metų, kai ši mirė dėl ligos.
Kitą sezoną V.Micičius gins Tel Avivo „Hapoel“ garbę.
