Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

V.Micičius atsivėrė apie skyrybas su agentu: galiu atleisti už pinigus, bet ne už mamą

2025-09-07 23:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 23:51

Vasilije Micičius„X&OS“ tinklalaidėje atsivėrė apie žiemą priimtą sprendimą keisti agentą. Ilgą laiką serbui atstovavo įtakingiausias Europos agentas Miško Ražnatovičius, bet vyrų keliai išsiskyrė.

V.Micičius pakeitė agentą (FIBA nuotr.)

Vasilije Micičius„X&OS“ tinklalaidėje atsivėrė apie žiemą priimtą sprendimą keisti agentą. Ilgą laiką serbui atstovavo įtakingiausias Europos agentas Miško Ražnatovičius, bet vyrų keliai išsiskyrė.

REKLAMA
0

Dabar V.Micičio interesus gina Igoris Crespo.

„Sudėtinga tema. Norėčiau padėkoti Miško už ketverius metus „Mega“ klube, bet vasarį atleidau jį, būdamas geriausiai apmokamu žaidėju jo agentūros istorijoje. Iš žmogiškos pusės tai man didžiausias sprendimas gyvenime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugeliu atvejų juo pasitikėjau 100 procentų nuo 16 metų. Vertinau jį pagal žmogiškas savybes, o ne nesutarimus darbe. Dalykas, kur galėjau atleisti mūsų konflikte, buvo pinigai, nors tai ir nebuvo maža suma, bet kai išgirdau, kad jis užsiminė apie asmeninius dalykus, susijusius su mano mama, už tai atleisti negaliu“, – sakė V.Micičius.

Primename, kad mamą gynėjas iš Serbijos prarado prieš keletą metų, kai ši mirė dėl ligos.

Kitą sezoną V.Micičius gins Tel Avivo „Hapoel“ garbę.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų