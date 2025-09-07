Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Vokietijos futbolo rinktinė iškovojo pergalę prieš Šiaurės Airiją

2025-09-07 23:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 23:46

Po nesėkmės atrankos į 2026 m. Pasaulio taurę starte atsitiesė Vokietijos rinktinė.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Po nesėkmės atrankos į 2026 m. Pasaulio taurę starte atsitiesė Vokietijos rinktinė.

0

Antrajame ture vokiečiai 3:1 palaužė Šiaurės Airijos atstovus.

Rungtynės vokiečiams klostėsi nelengvai. Nors jau 7-ąją minutę juos į priekį išvedė Serge`as Gnabry, varžovai pirmajame kėlinyje rezultatą išlygino po Isaaco Price`o tikslaus smūgio.

Pergalę Vokietijos rinktinė iškovojo tik paskutiniame rungtynių trečdalyje pelnydami du įvarčius. Į priekį komandą išvedė Nadiemas Amiri, o persvarą užtikrino Florianas Wirtzas.

Su 3 taškais po dviejų rungtynių Vokietijos atstovai grupėje dalinasi 2-ąja vieta.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

