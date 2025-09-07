Vokietijos futbolo rinktinė iškovojo pergalę prieš Šiaurės Airiją

Antrajame ture vokiečiai 3:1 palaužė Šiaurės Airijos atstovus.
Rungtynės vokiečiams klostėsi nelengvai. Nors jau 7-ąją minutę juos į priekį išvedė Serge`as Gnabry, varžovai pirmajame kėlinyje rezultatą išlygino po Isaaco Price`o tikslaus smūgio.
Pergalę Vokietijos rinktinė iškovojo tik paskutiniame rungtynių trečdalyje pelnydami du įvarčius. Į priekį komandą išvedė Nadiemas Amiri, o persvarą užtikrino Florianas Wirtzas.
Su 3 taškais po dviejų rungtynių Vokietijos atstovai grupėje dalinasi 2-ąja vieta.
