TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvos sirgalių būrio nebijantis V.Spanoulis: tikiu geromis komandomis – esame viena tokių

2025-09-08 00:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 00:19

Antradienį Lietuvos rinktinės lauks Europos čempionato ketvirtfinalis, kuriame mūsiškiai susitiks su Graikija. Graikai aštuntfinalyje eliminavo Izraelį.

V.Spanoulis laukia ketvirtfinalio (FIBA nuotr.)

Antradienį Lietuvos rinktinės lauks Europos čempionato ketvirtfinalis, kuriame mūsiškiai susitiks su Graikija. Graikai aštuntfinalyje eliminavo Izraelį.

0

Po susitikimo spaudos konferencijoje graikų treneris Vassilis Spanoulis sulaukė klausimų apie būsimą akistatą.

„Visi žino Lietuvos krepšinio mokyklą, kaskart jie konkurencingi, turi šalia sirgalius. Tai gera komanda. Jie turi didelius kūnus po krepšiu, žino, kaip žaisti. Laukia sunkios rungtynės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turime patyrusią komandą, kurios žaidėjai rungtyniavo prieš daugiau sirgalių nei čia bus antradienį. Mūsų komandoje šiandien niekas nežaidė daugiau nei 30–32 minutes, visi jautėsi gerai, tad koncentracija, motyvacija yra didelė. Tikiu sunkiu darbu, geromis komandomis ir esame viena tokių“, – sakė V.Spanoulis.

