Lietuvos sirgalių būrio nebijantis V.Spanoulis: tikiu geromis komandomis – esame viena tokių

Po susitikimo spaudos konferencijoje graikų treneris Vassilis Spanoulis sulaukė klausimų apie būsimą akistatą.
„Visi žino Lietuvos krepšinio mokyklą, kaskart jie konkurencingi, turi šalia sirgalius. Tai gera komanda. Jie turi didelius kūnus po krepšiu, žino, kaip žaisti. Laukia sunkios rungtynės.
Turime patyrusią komandą, kurios žaidėjai rungtyniavo prieš daugiau sirgalių nei čia bus antradienį. Mūsų komandoje šiandien niekas nežaidė daugiau nei 30–32 minutes, visi jautėsi gerai, tad koncentracija, motyvacija yra didelė. Tikiu sunkiu darbu, geromis komandomis ir esame viena tokių“, – sakė V.Spanoulis.
