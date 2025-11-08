Atšaukiamas Kaune turėjęs įvykti spektaklis: įvyko baisi nelaimė

Liūdną žinią pranešė Kauno šokio teatro „Aura“ direktorė Birutė Letukaitė.
Atšaukiamas spektaklis
Feisbuke moteris atskleidė, kad vienas iš šokėjų patyrė rimtą traumą.
„Mielieji, su dideliu liūdesiu ir nerimu pranešame, jog vienas AUROS šokėjas vakar per repeticiją patyrė rimtą kaklo traumą ir buvo išvežtas į ligoninę.
Todėl lapkričio 12d. spektaklis Romuvoje „Prarasti prisiminimai“ NEĮVYKS!
Bilietus galėsite grąžinti. Jo rodymas nukeltas jau po Naujų metų. Data bus paskelbta vėliau. Labai atsiprašome“, – pranešė B. Letukaitė.
