 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atšaukiamas Kaune turėjęs įvykti spektaklis: įvyko baisi nelaimė

2025-11-08 17:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 17:05

Atšaukiamas lapkričio 12 d. turėjęs įvykti spektaklis „Prarasti prisiminimai“, Kauno kino centre „Romuva“.

Atšaukiamas spektaklis (nuotr. facebook.com)

Atšaukiamas lapkričio 12 d. turėjęs įvykti spektaklis „Prarasti prisiminimai“, Kauno kino centre „Romuva“.

REKLAMA
0

Liūdną žinią pranešė Kauno šokio teatro „Aura“ direktorė Birutė Letukaitė.

Atšaukiamas spektaklis

Feisbuke moteris atskleidė, kad vienas iš šokėjų patyrė rimtą traumą.

„Mielieji, su dideliu liūdesiu ir nerimu pranešame, jog vienas AUROS šokėjas vakar per repeticiją patyrė rimtą kaklo traumą ir buvo išvežtas į ligoninę.

Todėl lapkričio 12d. spektaklis Romuvoje „Prarasti prisiminimai“ NEĮVYKS!

Bilietus galėsite grąžinti. Jo rodymas nukeltas jau po Naujų metų. Data bus paskelbta vėliau. Labai atsiprašome“, – pranešė B. Letukaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų