TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

G.Pozzecco atsisveikino su Italijos rinktine: niekas žaidėjų nemylės labiau nei aš

2025-09-07 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 21:07

Italijos rinktinė turės naują trenerį.

G.Pozzecco pasitraukė (FIBA nuotr.)

Italijos rinktinė turės naują trenerį.

0

Po pralaimėjimo Europos čempionato aštuntfinalyje 52-ejų Gianmarco Pozzecco paskelbė, kad tai buvo paskutinis jo mačas nacionalinėje komandoje. Italai pralaimėjo slovėnams.

„Tai mano paskutinis mačas su rinktine. Noriu padėkoti federacijos prezidentui už garbę treniruoti rinktinę. Tai geriausias momentas mano gyvenime, tai – garbė. Ačiū už tikėjimą. Ačiū štabui, kurie man daugiau nei broliai. Ačiū žaidėjams. Tikrai myliu visus juos.

Man nusispjauti, koks treneris esu, nesifokusuoju į savo karjerą, man nusispjauti, ką galvojate apie mane. Mano trenerio karjeroje koncentracija yra tik į žaidėjus.

Šiandien man ypatingai liūdna ne tik dėl atsisveikinimo, bet ir to, kad žaidėjai kankinosi. Galiu būti blogiausias treneris pasaulyje, bet pasakiau jiems rūbinėje: niekas jūsų nemylės labiau, nei myliu aš. Niekas. Gal jie ras kitą trenerį, kuris rodys panašią meilę, bet ne didesnę. Ačiū“, – sakė italas.

Rinktinę legendinis krepšininkas treniravo nuo 2022 metų.

Italijos rinktinėje tai taip pat paskutinis mačas buvo Danilo Galinari.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

