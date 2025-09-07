A.Džikičių užstojęs T.Shengelia: jis nusipelno Eurolygos

Po pergalės treneris Aleksandras Džikičius buvo paklaustas apie savo įvertinimą krepšinio visuomenėje ir Eurolygos rinkoje. Užstoti jį ėmėsi auklėtinis Tornike Shengelia.
„Dirbau Eurolygos triskart, nežinau, ar tai žinojote. Ne vienoje komandoje – trijose“, – žurnalistą tikslino A.Džikičius.
„Kas seka krepšinį, tas vertina šį trenerį. Šiandien jis vėl tai įrodė. Jei klaustumėte manęs: jis nusipelno Eurolygos šiemet, kitąmet, pernai metais. Jis nusipelno ten būti ir jam niekada netrūko pripažinimo akyse tų, kurie supranta krepšinį“, – sakė T.Shengelia.
