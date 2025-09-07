Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Džikičių užstojęs T.Shengelia: jis nusipelno Eurolygos

2025-09-07 18:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 18:16

Sakartvelo rinktinė pateikė dar vieną Europos čempionato sensaciją – parklupdė Prancūziją aštuntfinalyje 80:70.

A.Džikičius atvedė komandą į ketvirtfinalį (FIBA nuotr.)

Sakartvelo rinktinė pateikė dar vieną Europos čempionato sensaciją – parklupdė Prancūziją aštuntfinalyje 80:70.

0

Po pergalės treneris Aleksandras Džikičius buvo paklaustas apie savo įvertinimą krepšinio visuomenėje ir Eurolygos rinkoje. Užstoti jį ėmėsi auklėtinis Tornike Shengelia.

„Dirbau Eurolygos triskart, nežinau, ar tai žinojote. Ne vienoje komandoje – trijose“, – žurnalistą tikslino A.Džikičius.

„Kas seka krepšinį, tas vertina šį trenerį. Šiandien jis vėl tai įrodė. Jei klaustumėte manęs: jis nusipelno Eurolygos šiemet, kitąmet, pernai metais. Jis nusipelno ten būti ir jam niekada netrūko pripažinimo akyse tų, kurie supranta krepšinį“, – sakė T.Shengelia.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

