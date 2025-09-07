Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Latvija – dar kartą pavėsyje: lietuviai laimėjo Europos trijulių čempionatą

2025-09-07 20:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 20:59

Europos trijulių krepšinio čempionato finale Lietuvos rinktinė 21:17 nugalėjo Latviją ir laimėjo aukso medalius pirmą kartą istorijoje.

Lietuviai pirmą kartą laimėjo Europos čempionatą (FIBA nuotr.)

Europos trijulių krepšinio čempionato finale Lietuvos rinktinė 21:17 nugalėjo Latviją ir laimėjo aukso medalius pirmą kartą istorijoje.

0

Kiek geriau rungtynes pradėję lietuviai pirmavo (3:2), bet latviai išsiveržė į priekį (4:3), į ką tolimu metimu atsakė ir mūsiškiai – 5:4. Sužaidus 3 minutes, vėl pirmavo latviai – 6:5. Netrukus dviejų taškų vertės metimas atitolino juos – 8:5. Įpusėju mačui Marijaus Užupio tolimas šūvis atstatė pusiausvyrą (9:9), bet neilgam – varžovai atsakė tuo pačiu – 11:9.

Netrukus Latvijos pranašumas pradėjo augti – 14:10 likus žaisti kiek daugiau nei 4 minutes. Lietuviai pelnė 3 taškus be atsako – 13:14. Ignas Vaitkus pataikė dviejų taškų vertės metimą su pražanga, pridėjo tikslią baudą ir išvedė Lietuvą į priekį – 16:15. Netrukus abi baudas realizavo M.Užupis – 18:15. Evaldas Džiaugys įsmeigė labai svarbų tolimą metimą – 20:16. Nors latviai pasižymėjo, Ignas Vaitkus pelnė 21-ąjį komandos tašką ir užbaigė rungtynes triumfuodamas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

