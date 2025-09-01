Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Už Atlanto triumfavo brazilai, T.Cavanaugh vedė JAV rinktinę link bronzos

2025-09-01 08:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 08:45

Brazilai triumfuoja (FIBA nuotr.)

0

Nikaragvoje finišavo Amerikos čempionatas, kuriame ilgai lauktą titulą iškovojo Brazilija.

Aleksandaro Petrovičiaus auklėtiniai nerezultatyviame finale 55:47 (16:15, 15:9, 11:12, 13:11) įveikė titulą gynusią Argentiną.

Rungtynėse netrūko įtampos – rezultatas keitėsi lėtai, o per tris pirmuosius kėlinius išdalintos keturios techninės pražangos.

Lemiamo ketvirčio viduryje brazilai atsiplėšė 52:38, o tokiame nerezultatyviame mače tai tapo nepanaikinamu skirtumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojus į priekį vedė turnyro MVP pripažintas Yago dos Santosas – 27 minutės, 14 taškų (2/6 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 11 naudingumo balų.

11 taškų prie pergalės pridėjo Bruno Caboclo (2/6 tritaškių, 7 atk. kam.), 9 – Guilherme Deodato (5 atk. kam.), 8 – Vitoras Benite (2/6 tritaškių), beveik be keitimų žaidęs Lucasas Diasas surinko tik 2 taškus, bet tai papildė 8 atkovotais ir 3 perimtais kamuoliais bei 5 rezultatyviais perdavimais.

Argentiniečių gretose vieninteliu dviženklininku tapo 11 taškų pelnęs Francisco Caffaro (5 atk. kam., 5/7 dvitaškių).

Brazilai šiame turnyre triumfavo pirmą kartą nuo 2009-ųjų, o titulą gynę argentiniečiai medalius iškovojo dvyliktame Amerikos čempionate paeiliui.

Bronzą iškovojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė, 90:85 (23:18, 26:19, 19:24, 22:24) pranokusi Kanadą.

Kanadiečiai pirmavo tik penkias pirmąsias mačo minutes, o vėliau vijosi varžovus, nors likus pusantros minutės atsiliko 74:88 ir paskutinėse atakose tik aptirpdė deficitą.

JAV rinktinėje žibėjo buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh – 28 minutės, 21 taškas (4/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovoti ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, blokas, pražanga bei 22 naudingumo balai.

21 tašką pridėjo ir Javonte Smartas (8/12 dvitaškių, 4 rez. perd.), 12 – Jahmiusas Ramsey (2/5 tritaškių), 11 – Langstonas Galloway’us (3/7 tritaškių), 9 – Jerianas Grantas (1/6 metimų, 7 rez. perd.). Buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Speedy Smithas pasižymėjo 3 taškais, Andrew Andrewsas nuo suolo nepakilo.

Kanadai po 16 taškų surinko Mfiondu Kabengele (7/10 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 klaidos) ir Marcusas Carras (7/10 dvitaškių, 7 rez. perd.), 14 – Kyshawnas George’as (5 atk. kam.), 11 – Leonardas Milleris (9 atk. kam.), po 9 – Charlesas Bediako (4/4 dvitaškių) ir Trae’us Bellas-Haynesas (5 rez. perd.).

JAV rinktinė bronzą iškovojo antrame čempionate paeiliui, prieš trejus metus mažajame finale taip pat pranokę kanadiečius.

Į simbolinį penketą pateko Y.dos Santosas, B.Caboclo, Juanas Fernandezas (Argentina), J.Smartas (JAV) ir K.George’as (Kanada).

 

