  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

16-metės tapo Europos čempionato B diviziono čempionėmis

2025-08-29 22:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 22:17

Pergalingu akordu baigėsi Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinių vasara. Edvino Justos treniruojama U16 Lietuvos rinktinė Europos čempionato B diviziono finale 77:60 (16:14, 15:18, 25:17, 21:11) nugalėjo Bulgarijos krepšininkes ir iškovojo B diviziono titulą.

16-metės laimėjo B diviziono kovas (FIBA nuotr.)

0

Po pirmojo kėlinio mūsiškės pirmavo 16:14, o antrajame buvo įgavusios 8 taškų pranašumą (25:17), tačiau jo neišlaikė ir po dviejų kėlinių jau pirmavo bulgarės (32:31).

Trečiojo kėlinio viduryje Bulgarija buvo įgijusi 7 taškų pranašumą (36:43). Tuomet lietuvės atsakė galingu spurtu ir sužaidus 30 min. jau pačios pirmavo 7 taškais (56:49).

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Lietuvos jaunučių rinktinė turėjo 11 taškų pranašumą (62:51) ir čempioniškai užbaigė auksinės vertės rungtynes.

Lietuvės U16 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos krepšininkes. Ketvirtfinalyje Lietuva eliminavo portugales, o pusfinalyje – šeimininkes turkes.

Lietuvės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą elitiniame A divizione. Jį taip pat pelnė antrąją vietą užėmusios bulgarės ir bronzą pelniusios turkės.

Lietuvos merginų rinktinė: Urtė Gurevičiūtė 23 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Gabija Galvanauskaitė 21 (21 atk. kam., 33 n. b.), Viltė Peleckytė 11 (6 rez. perd.), Kotryna Grunkytė 11, Monika Dokšaitė 6, Eva Kavaliauskaitė 5.

Bulgarijos merginų rinktinė: Katrina Bozova 20, Gabriela Kotseva 17, Deyana Stanislavova 13.

