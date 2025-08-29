16-metės tapo Europos čempionato B diviziono čempionėmis

Po pirmojo kėlinio mūsiškės pirmavo 16:14, o antrajame buvo įgavusios 8 taškų pranašumą (25:17), tačiau jo neišlaikė ir po dviejų kėlinių jau pirmavo bulgarės (32:31).
Trečiojo kėlinio viduryje Bulgarija buvo įgijusi 7 taškų pranašumą (36:43). Tuomet lietuvės atsakė galingu spurtu ir sužaidus 30 min. jau pačios pirmavo 7 taškais (56:49).
Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Lietuvos jaunučių rinktinė turėjo 11 taškų pranašumą (62:51) ir čempioniškai užbaigė auksinės vertės rungtynes.
Lietuvės U16 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos krepšininkes. Ketvirtfinalyje Lietuva eliminavo portugales, o pusfinalyje – šeimininkes turkes.
Lietuvės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą elitiniame A divizione. Jį taip pat pelnė antrąją vietą užėmusios bulgarės ir bronzą pelniusios turkės.
Lietuvos merginų rinktinė: Urtė Gurevičiūtė 23 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Gabija Galvanauskaitė 21 (21 atk. kam., 33 n. b.), Viltė Peleckytė 11 (6 rez. perd.), Kotryna Grunkytė 11, Monika Dokšaitė 6, Eva Kavaliauskaitė 5.
Bulgarijos merginų rinktinė: Katrina Bozova 20, Gabriela Kotseva 17, Deyana Stanislavova 13.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!