  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Tikslas įgyvendintas: 16-metės iškopė į A divizioną

2025-08-28 20:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 20:44

Esminį tikslą Europos čempionato B divizione pasiekė Edvino Justos vadovaujama U16 Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvės Senojo žemyno pusfinalyje 63:49 (18:10, 14:17, 18:8, 14:13) užtikrintai nugalėjo namuose rungtyniaujančias Turkijos krepšininkes ir pateko į U16 Europos čempionato finalą. Tuo pačiu mūsiškės užsitikrino vietą elitiniame A divizione.

16-metės pateko į A divizioną (FIBA nuotr.)

Esminį tikslą Europos čempionato B divizione pasiekė Edvino Justos vadovaujama U16 Lietuvos merginų rinktinė. Lietuvės Senojo žemyno pusfinalyje 63:49 (18:10, 14:17, 18:8, 14:13) užtikrintai nugalėjo namuose rungtyniaujančias Turkijos krepšininkes ir pateko į U16 Europos čempionato finalą. Tuo pačiu mūsiškės užsitikrino vietą elitiniame A divizione.

0

Jau pirmajame kėlinyje lietuvės įgijo dviženklį pranašumą (16:5), o po jo pirmavo 18:10.

Antrajį kėlinį sėkmingiau pradėjo turkės, kurios po surengto spurto išsiveržė į priekį (20:18). Lietuvės sugebėjo susigrąžinti persvarą ir po dviejų kėlinių pirmavo 32:27.

Įpusėjus trečiajam kėliniui mūsiškės išlaikė iniciatyvą (40:32). Solidžiai žaisdamos lietuvės po trijų kėlinių prieš čempionato šeimininkes jau pirmavo 48:35.

Ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo išaugęs iki 20 taškų (61:41). Kaip jau tapo įprasta šiame čempionate, Lietuvos rinktinės krepšininkės užtikrintai „užsidarė“ rungtynes ir žengė į finalą.

Penktadienį dėl aukso medalių ir Europos čempionato B diviziono titulo Lietuvos jaunučių rinktinė kausis su Bulgarijos ir Šveicarijos poros nugalėtoja.

Rungtynių laikas paaiškės artimiausiu metu, o jas transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.

Priminsime, kad E. Justos auklėtinės Stambule vykstančiame čempionate skina tik pergales – lietuvės grupės turnyre laimėjo prieš Ukrainą, Graikiją, Makedoniją ir Bulgariją, o ketvirtfinalyje nugalėjo Portugaliją.

Į elitinį divizioną kelialapius iškovos trys stipriausios čempionato komandos.

Lietuva: Viltė Peleckytė 21 (11 atk. kam.), 15 (19 atk. kam.), Urtė Gurevičiūtė 15, Monika Dokšaitė 5, Eva Kavaliauskaitė 3, Karina Staksytė 2, Barbora Prišmontaitė 2.

Turkija: Naz Secerlioglu 12, Nehir Odabasi 11, Esma Tanrıverdi 8.

