TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Argentina ir be suspenduotų peštukų pasiekė dramatišką pergalę

2025-08-26 09:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 09:35

Amerikos čempionatas tęsiasi po masinių peštynių tarp Argentinos ir Dominikos Respublikos rinktinių.

Argentina triumfavo praretėjusiomis gretomis (FIBA nuotr.)

0

Šių rinktinių jau kitą dieną laukė tolimesni mačai, tad FIBA teko greitai priimti sprendimus.

Argentinos gretose mačui diskvalifikuoti Francisco Caffaro ir Juanas Vauletas, dviems mačams suspenduotas Gonzalo Bressanas.

21 342 eurų bauda skirta Argentinos krepšinio federacijai, dar 2 134 eurų nuobaudą padengti teks rinktinės strategui Pablo Prigioni. Itin specifinės baudų sumos nėra atsitiktinės – FIBA reglamente jos nurodytos Šveicarijos frankais ir siekia atitinkamai 20 bei 2 tūkstančius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dominikiečių gretose mačui suspenduoti Davidas Jonesas-Garcia, Juanas Guerrero ir Juanas Suero. Mačo diskvalifikacijos sulaukė ir Angelis Delgado, kuriam skirtas ir trejų metų bandomasis laikotarpis, per kurį panašūs nusižengimai būtų baudžiami skaudžiau.

21 342 eurus teks sumokėti ir Dominikos krepšinio federacijai.

Prieš paskutines grupės etapo rungtynes Dominikos Respublika (3/0) jau buvo užsitikrinusi pirmąją vietą grupėje, o paskutiniame mače aštuoniese 74:70 nugalėjo šeimininkę Nikaragvą (0/3), tad ketvirtfinalyje jau galės verstis pilna sudėtimi.

Šeimininkų gretose 21 tašką, 18 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvius perdavimus surinko Norchadas Omieras, 14 taškų pridėjo Jaredas Ruizas (5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos, 5/19 metimų), 13 – Joostas Westas.

Dominikos Respublikai 17 taškų pelnė Angelis Nunezas (4/7 tritaškių, 8 atk. kam.), 16 – Joelis Soriano (7 atk. kam.), 11 – Jeanas Montero (5 atk. kam., 8 rez. perd., 6 per. kad., 1/8 tritaškių).

Tuo tarpu nukraujavusi Argentina (2/1) atsidūrė sudėtingesnėje situacijoje – vietą ketvirtfinalyje užtikrinti galėjo tik pergalė prieš Kolumbiją (1/2). Šis rezultatas pasiektas dramatiškai – 84:83 (29:17, 11:4, 22:17, 22:25).

Lemiamą ataką argentiniečiai pasitiko atsilikdami 82:83, o Juano Fernandezo tritaškis tikslo nepasiekė, tačiau laiku ir vietoje atsidūręs Nicolas Brussino vienu lietimu su sirena išplėšė pergalę.

Nugalėtojams net 36 taškus surinko J.Fernandezas (16 atk. kam., 12/15 dvitaškių), 20 – Gonzalo Corbolanas (1/7 tritaškių, 8/11 dvitaškių), 10 – Jose Vildoza (5 rez. perd.). Kolumbijos rinktinei 22 taškus atnešė Braianas Angola (7 atk. kam., 10 rez. perd.), 15 – Michaellas Jacksonas (3/4 tritaškių), 14 – Hanselis Atencia (4/11 tritaškių), 11 – Luisas Almanza.

Vietas ketvirtfinalyje užsitikrino Dominikos Respublika, Argentina, Kadana ir Puerto Rikas, o likę bilietai bus išdalinti po lemiamų A grupės mačų, kai santykius išsiaiškins Brazilija (2/0), Urugvajus (1/1), Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) (1/1) ir Bahamai (0/2).

