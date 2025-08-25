Amerikos čempionate įvyko masinės muštynės

Pablo Prigioni auklėtiniai C grupėje po pratęsimo krito prieš Dominikos Respubliką (2/0) – 83:84 (19:13, 17:20, 19:18, 20:24, 8:9). Maža to, po rungtynių įsiplieskė masinės muštynės.
Argentiniečiai galėjo laimėti be pratęsimo, bet paskutinis Jose Vildozos tritaškis tikslo nepasiekė. Papildomoje atkarpoje jie taip pat turėjo šansą išsigelbėti, bet J.Vildozos ir Juano Marcoso tolimi metimai vėl stokojo tikslumo.
PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS.
Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwrREKLAMAREKLAMA— Molusco (@Moluskein) August 24, 2025
Po finalinės sirenos ant parketo išsiliejo emocijos, po apsistumdymo kumščiais ir spyriais švaistėsi ne vienas žaidėjas.
Argentinai 20 taškų surinko Gonzalo Corbalanas (4/6 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), po 16 – J.Vildoza (10 rez. perd., 3/14 tritaškių) ir Francisco Caffaro (5 atk. kam., 8/11 dvitaškių), 11 – Nicolas Brussino (3/8 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.).
Nugalėtojams 20 taškų sumetė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vasaros lygoje sužibėjęs Davidas Jonesas-Garcia (8/13 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 9 atk. kam., 5 rez. perd.), po 14 – Angelis Nunezas (4 atk. kam., 3/7 tritaškių) ir Andresas Felizas (7 atk. kam., 11 rez. perd., 3/6 tritaškių).
Šioje grupėje varžosi ir Kolumbija (1/1), kitame mače 89:86 pranokusi šeimininkę Nikaragvą (0/2).
