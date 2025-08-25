Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

Zarasuose karūnuoti Lietuvos kartingo čempionai: kova dėl titulų virė iki paskutinių metrų

2025-08-25 10:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 10:58

Praėjusį savaitgalį Zarasų rajone esančiame „Kart3“ kartodrome finišavo 2025 metų Lietuvos kartingo čempionatas. Paskutiniame, penktajame, etape po atkaklių kovų permainingomis oro sąlygomis paaiškėjo šalies čempionai ir prizininkai.

Lietuvos kartingo čempionatas (nuotr. Organizatorių)

Praėjusį savaitgalį Zarasų rajone esančiame „Kart3“ kartodrome finišavo 2025 metų Lietuvos kartingo čempionatas. Paskutiniame, penktajame, etape po atkaklių kovų permainingomis oro sąlygomis paaiškėjo šalies čempionai ir prizininkai.

0

Tarp beveik šimto dalyvių lenktyniavo ir dvi jaunosios sportininkės. Devynerių Eva Bukauskaitė, kuriai tai jau trečias sezonas, teigė, kad ją šiame sporte žavi greitis ir azartas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

„Noriu būti panaši į Lewisą Hamiltoną“, – sakė būsima trečiokė. Jai tai buvo sėkmingos lenktynės, o Riverai Mažonaitei – pirmasis oficialus startas profesionaliame sporte, į kurį ją atvedė tėčio, automobilių kroso lenktynininko, pavyzdys.

Didžiausia intriga virė „Mini“ klasėje, kur trys lyderiai kovojo dėl čempiono vardo. Po permainingos kovos finale triumfavo ir šalies čempionu tapo Gustas Radavičius, šiemet laimėjęs keturis iš penkių finalinių važiavimų.

Savo pranašumą įrodė ir čempionais tapo ir kitų klasių lyderiai: Leonas Žarikov („Micro“ klasė), Ginas Rimkus („OK Junior“ klasė) ir Domantas Knyva (galingiausioje „KZ2“ klasėje), finale aplenkęs Roko Baciuškos brolį Simą.

Sėkmingas etapas buvo Kupčikų šeimai – Robertas nugalėjo „Retro 100“, o Lukas – „Cadet“ klasėje. Itin atkakli kova vyko „Briggs Mini“ finale, kur nugalėtoją Kasparą Ramanauską nuo antrosios vietos skyrė vos 0,082 sekundės.

Etapo prizininkus apdovanojo Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, išreiškusi viltį trasoje matyti dar daugiau jaunųjų talentų ir merginų. Nors Lietuvos čempionatas baigėsi, dalies klasių, tokių kaip „Baltic Karting Academy“ ir „Retro“, laukia finaliniai etapai kitose trasose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

