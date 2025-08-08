Kaip automobilių sportas išmoko vaikus skaityti?

Kaip skaudžiai nežinojimas gali atsiliepti rezultatams, iliustruoja vienas „Baltic Karting Academy“ taurės epizodas jaunių grupėje. Pradėjus paskutinį sprinto važiavimo ratą, teisėjai parodė juodai ir baltai skersai padalytą įspėjamąją vėliavą antrą vietą užėmusiam sportininkui.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Šią vėliavą pamatė ir važiavimo lyderis, tačiau supainiojo ją su languota finišo vėliava. Vietoje to, kad įveiktų paskutinį ratą, jis pasuko į techninio aptarnavimo zoną. Rezultatas – prarasta pergalė ir klasifikacija paskutinėje vietoje.
„Baltic Karting Academy“ projekte, kuriame 12 talentingiausių mokyklų auklėtinių varžosi dėl vietos kitų metų Lietuvos kartingo čempionate, dalyviai turi ne tik vairuoti, bet ir parodyti teorines žinias.
Lietuvos kartingo federacijos varžybų vadovas Marius Mikuševičius primena: taisyklės reikalingos tam, kad būtų išsiaiškinta, kas stipriausias sąžiningoje ir saugioje kovoje.
Jį ir projekto kuratorę Virginiją Grabliauskę nustebino jaunųjų dalyvių pasiruošimas – dar nesėdėję sportiniame gokarte, jie į teorinę paskaitą atvyko su atspausdintais čempionato reglamentais ir prieš užsiėmimą keitėsi taisyklių lapais, o ne naršė telefonuose.
Pasak M. Mikuševičiaus, net aukštesnio lygio sportininkai kartais išvažiuoja į trasą neįsigilinę į taisykles, o tai virsta incidentais ir baudomis. Vaikų atžvilgiu dažniau taikomas paaiškinimas, o ne griežtos sankcijos – jų pažeidimai dažniausiai kyla iš patirties trūkumo, o ne piktos valios. „Kaip paruošime jaunuosius lenktynininkus, tokius turėsime ateityje“, – pabrėžia jis.
Klaidos, kainavusios pozicijas ar pergales, greitai išmoko net užsispyrusius jaunuolius atsiversti taisykles ir jas suprasti. Projekto dalyviai teorinį testą išlaikė stebėtinai aukštais balais, tačiau, kaip sako M. Mikuševičius, tai dar negarantuoja sėkmės trasoje – lenktynių įtampa išlieka didžiulė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!