Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kaip automobilių sportas išmoko vaikus skaityti?

2025-08-08 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 10:25

Daugeliui kartingas asocijuojasi tik su pramoga – sėdi prie vairo, važiuoji greitai, o pasitaikius proga – pasivaržai su panašaus pajėgumo priešininku. Tačiau peržengus slenkstį į sportinį lygį, situacija pasikeičia iš esmės: trasoje galimus ir draudžiamus veiksmus apibrėžia aiškios taisyklės, o jų nežinojimas gali kainuoti ne tik pergalę, bet ir visus taškus.

Kartingo varžybos (nuotr. Organizatorių)

Daugeliui kartingas asocijuojasi tik su pramoga – sėdi prie vairo, važiuoji greitai, o pasitaikius proga – pasivaržai su panašaus pajėgumo priešininku. Tačiau peržengus slenkstį į sportinį lygį, situacija pasikeičia iš esmės: trasoje galimus ir draudžiamus veiksmus apibrėžia aiškios taisyklės, o jų nežinojimas gali kainuoti ne tik pergalę, bet ir visus taškus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skaudžiai nežinojimas gali atsiliepti rezultatams, iliustruoja vienas „Baltic Karting Academy“ taurės epizodas jaunių grupėje. Pradėjus paskutinį sprinto važiavimo ratą, teisėjai parodė juodai ir baltai skersai padalytą įspėjamąją vėliavą antrą vietą užėmusiam sportininkui. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Šią vėliavą pamatė ir važiavimo lyderis, tačiau supainiojo ją su languota finišo vėliava. Vietoje to, kad įveiktų paskutinį ratą, jis pasuko į techninio aptarnavimo zoną. Rezultatas – prarasta pergalė ir klasifikacija paskutinėje vietoje.

„Baltic Karting Academy“ projekte, kuriame 12 talentingiausių mokyklų auklėtinių varžosi dėl vietos kitų metų Lietuvos kartingo čempionate, dalyviai turi ne tik vairuoti, bet ir parodyti teorines žinias.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos kartingo federacijos varžybų vadovas Marius Mikuševičius primena: taisyklės reikalingos tam, kad būtų išsiaiškinta, kas stipriausias sąžiningoje ir saugioje kovoje.

Jį ir projekto kuratorę Virginiją Grabliauskę nustebino jaunųjų dalyvių pasiruošimas – dar nesėdėję sportiniame gokarte, jie į teorinę paskaitą atvyko su atspausdintais čempionato reglamentais ir prieš užsiėmimą keitėsi taisyklių lapais, o ne naršė telefonuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak M. Mikuševičiaus, net aukštesnio lygio sportininkai kartais išvažiuoja į trasą neįsigilinę į taisykles, o tai virsta incidentais ir baudomis. Vaikų atžvilgiu dažniau taikomas paaiškinimas, o ne griežtos sankcijos – jų pažeidimai dažniausiai kyla iš patirties trūkumo, o ne piktos valios. „Kaip paruošime jaunuosius lenktynininkus, tokius turėsime ateityje“, – pabrėžia jis.

Klaidos, kainavusios pozicijas ar pergales, greitai išmoko net užsispyrusius jaunuolius atsiversti taisykles ir jas suprasti. Projekto dalyviai teorinį testą išlaikė stebėtinai aukštais balais, tačiau, kaip sako M. Mikuševičius, tai dar negarantuoja sėkmės trasoje – lenktynių įtampa išlieka didžiulė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų