Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Grupės etapo kovas šešiolikmetės baigė pergalingai

2025-08-25 19:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 19:56

Lietuvos merginų iki 16 metų rinktinė pergalingai baigė Europos čempionato B diviziono grupės etapo kovas.

G.Galvanauskaitė rinko dvigubą dublį (FIBA Europe nuotr.)

Lietuvos merginų iki 16 metų rinktinė pergalingai baigė Europos čempionato B diviziono grupės etapo kovas.

REKLAMA
0

Lietuvės (4/0) paskutiniajame mače 77:62 (22:15, 17:22, 20:17, 18:8) nugalėjo bendraamžes iš Bulgarijos (3/1) ir užėmė pirmąją vietą grupėje.

Prieš ketvirtąjį kėlinį Lietuvos rinktinė dar turėjo tik 5 taškų pranašumą (59:54), bet lemiamą dešimties minučių atkarpą laimėjo užtikrintai ir šventė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar iki šių rungtynių tiek mūsų šalies, tiek Bulgarijos rinktinės buvo užsitikrinusios vietą ketvirtfinalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Šiame etape Lietuvos komandos dabar lauks akistata su antrąją vietą C grupėje užėmusia Portugalijos komanda.

Lietuvai Gabija Galvanauskaitė įmetė 23 taškus (14 atk. kam.), Kotryna Grunkytė (2/3 trit.) ir Urtė Gurevičiūtė (5 atk. kam.) surinko po 13.

Pralaimėjusioms Katrina Bozova pelnė 12 taškų (5 rez. per.), Deyana Stanislavova pridėjo 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų