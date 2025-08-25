Grupės etapo kovas šešiolikmetės baigė pergalingai

Lietuvės (4/0) paskutiniajame mače 77:62 (22:15, 17:22, 20:17, 18:8) nugalėjo bendraamžes iš Bulgarijos (3/1) ir užėmė pirmąją vietą grupėje.
Prieš ketvirtąjį kėlinį Lietuvos rinktinė dar turėjo tik 5 taškų pranašumą (59:54), bet lemiamą dešimties minučių atkarpą laimėjo užtikrintai ir šventė pergalę.
Dar iki šių rungtynių tiek mūsų šalies, tiek Bulgarijos rinktinės buvo užsitikrinusios vietą ketvirtfinalyje.
Šiame etape Lietuvos komandos dabar lauks akistata su antrąją vietą C grupėje užėmusia Portugalijos komanda.
Lietuvai Gabija Galvanauskaitė įmetė 23 taškus (14 atk. kam.), Kotryna Grunkytė (2/3 trit.) ir Urtė Gurevičiūtė (5 atk. kam.) surinko po 13.
Pralaimėjusioms Katrina Bozova pelnė 12 taškų (5 rez. per.), Deyana Stanislavova pridėjo 10.
