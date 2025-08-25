Dramatiška diena lietuviams „Dinaric“ ralyje: vienas vertėsi nuo kalno, kitas finišavo antras

Lietuvių „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandai diena buvo kupina dramos: Adomas Gančierius keturračių klasėje finišavo antras, o Antanas Kanopkinas po įspūdingo nuotykio preliminariai užėmė trečią vietą.
Daugiausiai nuotykių patyrė A. Kanopkinas, kuris viename iš ruožų vertėsi su keturračiu nuo kalno. Nors nei sportininkas, nei technika rimčiau nenukentėjo, likusius 250 kilometrų jam teko važiuoti su techniniais nesklandumais.
„Svarbiausia, kad esu sveikas. Praradau šiek tiek laiko, dar gausiu baudų už greičio viršijimą, bet finišą pasiekiau. Kol kas kalnai manęs nemėgsta“, – po finišo su šypsena pasakojo A. Kanopkinas.
Tuo metu jo komandos draugas A. Gančierius dieną įveikė kur kas sklandžiau. Anot jo, trasa buvo itin įvairi – nuo slidžių „drifto“ atkarpų iki akmenuotų kalnų viršūnių ir greičio ruožų. „Nepadarėsi jokių navigacinių klaidų, keturratis sveikas. Kroatija man pradeda patikti“, – pozityviai kalbėjo lenktynininkas.
Preliminariais pirmosios dienos rezultatais, keturračių klasėje A. Gančierius užėmė antrą, o A. Kanopkinas – trečią vietą, nusileidę tik lyderiui iš Lenkijos Piotrui Michalakui.
Galutiniai rezultatai paaiškės, kai organizatoriai suskaičiuos visas baudas. Antradienį sportininkų laukia perpus trumpesnis, bet, kaip teigiama, navigaciškai itin sudėtingas etapas.
