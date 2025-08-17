Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Marius Adomaitis Švedijoje liko be EMX 250 Europos motokroso čempionato taškų

2025-08-17 17:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 17:22

Švedijoje sekmadienį baigėsi pasaulio motokroso čempionato etapas, kurio metu vyko ir kai kurios Europos čempionato lenktynės.

Lenktynių akimirka | „Stop“ kadras

Lenktynių akimirka | „Stop" kadras

0

Europos čempionato EMX 250 klasėje startavo Marius Adomaitis su „Honda“ motociklu. Lietuvis pirmąsias lenktynes baigė 25-as, o antrąsias – 31-as.

Pirmose lenktynėse nugalėjo Francisco Garcia („Kawasaki“) iš Ispanijos, antras buvo latvis Janis Martinis Reisulis („Yamaha“), o trečias – vengras Noelis Zanoczas („Honda“). Antrose lenktynėse jau nugalėjo N. Zanoczas, antras vėl buvo J. M. Reisulis, o trečia vieta tenkinosi F. Garcia.

Bendroje sezono įskaitoje M. Adomaitis nepatenka tarp 57 taškus pelniusių sportininkų. Lyderių trejetą sudaro tie patys J. M. Reisulis (431 taškas), N. Zanoczas (404) bei F. Garcia (364).

EMX 250 klasės sportininkų dar laukia Europos čempionato etapai Nyderlanduose ir Turkijoje.

