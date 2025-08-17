Marius Adomaitis Švedijoje liko be EMX 250 Europos motokroso čempionato taškų

Europos čempionato EMX 250 klasėje startavo Marius Adomaitis su „Honda“ motociklu. Lietuvis pirmąsias lenktynes baigė 25-as, o antrąsias – 31-as.
Pirmose lenktynėse nugalėjo Francisco Garcia („Kawasaki“) iš Ispanijos, antras buvo latvis Janis Martinis Reisulis („Yamaha“), o trečias – vengras Noelis Zanoczas („Honda“). Antrose lenktynėse jau nugalėjo N. Zanoczas, antras vėl buvo J. M. Reisulis, o trečia vieta tenkinosi F. Garcia.
Bendroje sezono įskaitoje M. Adomaitis nepatenka tarp 57 taškus pelniusių sportininkų. Lyderių trejetą sudaro tie patys J. M. Reisulis (431 taškas), N. Zanoczas (404) bei F. Garcia (364).
EMX 250 klasės sportininkų dar laukia Europos čempionato etapai Nyderlanduose ir Turkijoje.
