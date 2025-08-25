Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

T.Shengelia prisijungė prie rinktinės, bet dirbs pagal individualią programą

2025-08-25 18:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 18:53

Sakartvelo rinktinės vedlys Tornike Shengelia prisijungė prie komandos Kipre, tačiau artimiausias dienas dirbs pagal individualią programą, pranešė šalies krepšinio federacija.

T.Shengelia prisijungė prie rinktinės

Sakartvelo rinktinės vedlys Tornike Shengelia prisijungė prie komandos Kipre, tačiau artimiausias dienas dirbs pagal individualią programą, pranešė šalies krepšinio federacija.

REKLAMA
1

Pastarąsias savaites 33-ejų 206 cm puolėjas leido Barselonoje, kur jam buvo atliekami testai po širdies ritmo sutrikimų.

T.Shengelia pasiruošimą pradėjo kartu su rinktine, tačiau draugiškų rungtynių su Lietuva išvakarėse paliko komandą dėl sveikatos problemų.

Sakartvelo rinktinėje su T.Shengelia šiuo metu yra 13 žaidėjų, tad vyr. treneriui Aleksandrui Džikičiui už darbą reikės padėkoti vienam kandidatui.

Kipre kartvelai C grupėje žais su šeimininkais, ispanais, italais, bosniais ir graikais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų