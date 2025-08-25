T.Shengelia prisijungė prie rinktinės, bet dirbs pagal individualią programą

Pastarąsias savaites 33-ejų 206 cm puolėjas leido Barselonoje, kur jam buvo atliekami testai po širdies ritmo sutrikimų.
T.Shengelia pasiruošimą pradėjo kartu su rinktine, tačiau draugiškų rungtynių su Lietuva išvakarėse paliko komandą dėl sveikatos problemų.
Sakartvelo rinktinėje su T.Shengelia šiuo metu yra 13 žaidėjų, tad vyr. treneriui Aleksandrui Džikičiui už darbą reikės padėkoti vienam kandidatui.
Kipre kartvelai C grupėje žais su šeimininkais, ispanais, italais, bosniais ir graikais.
