Legendinė Venus Williams pralaimėjo pirmajame „US Open“ turnyro rate

Paskutinį 2025 m. savo mačą sužaidusi V. Williams po 2 val. 1 min. kovos 3:6, 6:2, 1:6 pralaimėjo prieš 11-ąją pasaulio raketę čekę Karoliną Muchovą, bet buvo palydėta aplodismentais atsistojus.
Atrodo, kad rezultatas nebuvo svarbiausias ir pačiai V. Williams, kuri būdama 45-erių tapo vyriausia vienetų žaidėja nuo 1981 metų. Ji šypsojosi, juokavo ir linksmai kalbėjo linksmai spaudos konferencijoje, kol vienas klausimas privertė ją prisiminti daugelį metų ją lydėjusias traumas ir ligas.
„O, ką aš įrodžiau sau? – pradėjo V. Williams, pakartodama klausimo dalį. – Manau, kad grįžimas į kortus man buvo galimybė žaisti sveikiau. Kai žaidi nesveika, tai ne tik tavo pojūtis, tai ir mintyse. Tu įstringi savo galvoje. Buvo malonu būti laisvesnei.“
Ištarus paskutinius žodžius, V. Williams nuleido galvą, užmerkė akis, kurios prisipildė ašarų. Po kelių tylos sekundžių turnyro moderatorius užbaigė klausimų ir atsakymų sesiją, o V. Williams atsistojo nuo kėdės.
Tai buvo vos ketvirtas vienetų mačas po sugrįžimo, kuris prasidėjo liepą po 16 mėnesių pertraukos. Tą laiką žymėjo skausmas dėl gimdos miomų, kurioms praėjusiais metais buvo atlikta operacija.
„Mano komanda ir aš dirbome taip sunkiai ir greitai, kaip tik galėjome. Neturėjome nė vienos laisvos dienos. Nebuvau išėjusi pavakarieniauti, nemačiau draugų, nedariau nieko, tik tris mėnesius treniravausi kiek galėjau sunkiausiai, – sakė V. Williams. – Iš kiekvieno nelaimėto mačo stengdavausi pasimokyti, grįžti ir tobulėti.“
Ji nėra laimėjusi vienetų mačo „US Open“ turnyre nuo 2019 metų, kai pasiekė antrą ratą. Vėliau V. Williams krito pirmajame rate 2020-aisiais, 2022-aisiais ir 2023-iaisiais, o 2021 ir 2024 metais turnyre visai nedalyvavo.
Sugrįžimas į areną jai reiškė labai daug – kaip ir tiems, kurie stebėjo.
„Nemanau, kad kada nors esu turėjusi tokį palaikantį būrį žiūrovų, – apie sirgalius sakė 11 iš pirmųjų 13 taškų pralaimėjusi V. Williams. – Žinojau, kad šių kortų žiūrovai, žmonės Jungtinėse Valstijose, žmonės visame pasaulyje, tikrai palaiko mane ir tai buvo puikus jausmas.“
Šis turnyras jos karjeroje užima ypatingą vietą. Pirmą kartą į „Didžiojo kirčio“ finalą ji pateko 1997 metais „US Open“, būdama 17-os. Čia ji laimėjo du iš savo septynių vienetų čempionės titulų – 2000 ir 2001 metais.
Būtent „US Open“ daugiau nei prieš dešimtmetį V. Williams pasitraukė dar prieš antrą ratą, paskelbusi, kad jai diagnozuotas Sjogreno sindromas – energiją sekanti autoimuninė liga, sukelianti sąnarių skausmus.
Kai kurie manė, jog tai privers ją baigti karjerą, bet ji liko ryški figūra tiek korte, tiek už jo ribų.
„Ji yra tikra mūsų sporto legenda“, – sakė K. Muchova, pridėjusi, kad jai buvo „garbė dalintis kortu su ja“.
29-erių čekė Niujorke pusfinalį pasiekė tiek 2023 metais, kai pralaimėjo būsimai čempionei Coco Gauff, tiek 2024-aisiais.
Tad galbūt nestebino, kad V. Williams pradėjo lėtai. Tačiau sužadėtiniui Andrea Preti šokinėjant iš vietos po daugelio taškų, V. Williams sugrįžo į kovą, atlikdama klasikinius padavimus iki 183,5 km per valandą greičiu ir mačą užbaigdama tik vienu mažiau laimėtu smūgiu nei K. Muchova.
Vis dėlto trečiajame sete, mačui artėjant prie dviejų valandų, K. Muchova buvo tiesiog per gera.
Nuo profesionalaus debiuto 1994 metais V. Williams iškovojo 14 „Didžiojo kirčio“ titulų moterų dvejetuose kartu su jaunesniąja seserimi Serena, dar du mišriuose dvejetuose. Penkis olimpinius teniso medalius. Buvo pirmoji WTA reitinge.
Neaišku, kas laukia ateityje, tačiau V. Williams sakė, kad nebenori keliauti į turnyrus už JAV ribų, o po „US Open“ ATP turas keliasi į Aziją.
Kai Vašingtono turnyre jos paklausė, kodėl ji vis dar varžosi, V. Williams paprastai atsakė: „O kodėl gi ne?“
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
