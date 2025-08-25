„US Open“ sensacija: Madison Keys suklydo 89 kartus ir patyrė pralaimėjimą prieš Renatą Zarazuą

Viename beprotiškiausių pirmojo rato mačų amerikietė Madison Keys (WTA-6) sensacingai 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7 pralaimėjo meksikietei Renatai Zarazuai (WTA-82). Mačas truko apie 3 valandas 10 minučių, o meksikietė atsirevanšavo amerikietei už pernai „Roland Garros“ turnyre pralaimėtą pirmą tarpusavio mačą.
M. Keys geriau pradėjo pirmąjį setą, bet vėliau turėjo vytis varžovę (2:4), o dvyliktajame geime jai dar teko atlaikyti du „set pointus“. Pratęsime abi žaidėjos iššvaistė po 3 „set pointus“, kol M. Keys 4-u mėginimu galiausiai užbaigė pratęsimą.
Antrajame sete amerikietė išbarstė 3 geimų persvarą ir pralaimėjo atkarpą 0:5 (3:5). M. Keys dar sugebėjo išplėšti pratęsimą, bet jame nė karto neišsiveržė į priekį.
R. Zarazua trečiajame sete pirmoji realizavo „break pointą“ (3:5), bet devintajame geime savo padavimais nepajėgė įtvirtinti pergalės, o M. Keys netrukus išlygino rezultatą (5:5). Dvyliktajame geime amerikietė savo padavimų metu atsiliko 30:40. Tai suteikė meksikietei pirmą „match pointą“, kurį ji iš karto ir realizavo.
2017 m. „US Open“ finalininkė ir šių metų „Australian Open“ čempionė M. Keys padarė net 89 neišprovokuotas klaidas (R. Zarazua – 34). Nepadėjo amerikietei ir tai, kad ji atliko 46 neatremtus smūgius, o jos varžovė – vos 8.
R. Zarazua iki šiol „US Open“ turnyruose nebuvo pasiekusi nieko ypatingo. Meksikietė, patekdama į antrąjį ratą, pakartojo karjeros rekordą.
Čekė Barbora Krejčikova (WTA-62) netikėtai lengvai 6:3, 6:2 nugalėjo Kanados talentę Victorią Mboko (WTA-23), kuri vos prieš porą savaičių tapo WTA 1000 turnyro Monrealyje (Kanada) čempione. Tiesa, tame turnyre V. Mboko susižeidė riešą ir tai galėjo kiek pakenkti jos žaidimui.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!