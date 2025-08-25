Medvedevo stovyklos užkulisiai: „Treneris jį paliko vieną“

Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę. Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, jog net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.
„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.
Fotografą iš arenos išlydėjo apsauga, jo akreditacija buvo atimta.
Visą šį D. Medvedevo protrūkį iš arti matė ne tik treneris Gillesas Cervara, bet ir jo žmona.
2013 m. Vimbldono čempionė Marion Bartoli, komentuodama D. Medvedevo protrūkį „Sky Sports“ televizijai, atskleidė, kad ruso psichologinė būklė dar praėjusią savaitę buvo ne pati geriausia.
„Viskas prasidėjo dar praėjusią savaitę, ruošiantis startui „US Open“, kai jo treneris Gillesas Cervara tiesiog išėjo treniruotės metu. Medvedevas treniruotėje ėmė prarasti savitvardą, laužė raketę, o tada jo treneris susirinko daiktus ir paliko Medvedevą vieną.
Manau, kad tas pyktis Daniilo viduje kaupėsi jau kurį laiką ir išsiliejo „US Open“ starte. Panašu, kad tam tikros problemos už aikštės ribų jam trukdo susikoncentruoti į savo mačus “, – teigė M. Bartoli.
Daniil Medvedev's coach stormed off practice court as more issues brewing at US Openhttps://t.co/aG0CbynoYX— Express Sport (@DExpress_Sport) August 25, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
