Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Nemalonumų su teisėsauga išvengęs Malikas Beasley sulaukė NBA klubų dėmesio

2025-08-25 20:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 20:29

Nesuradus pakankamai įkalčių Malikas Beasley nebus traukiamas atsakomybėn dėl nelegalaus lošimo, tad NBA komandos ir vėl pradėjo domėtis krepšininko paslaugomis.

Malikas Beasley | Scanpix nuotr.

Nesuradus pakankamai įkalčių Malikas Beasley nebus traukiamas atsakomybėn dėl nelegalaus lošimo, tad NBA komandos ir vėl pradėjo domėtis krepšininko paslaugomis.

REKLAMA
0

28 metų 193 cm ūgio gynėjas sulaukė Niujorko „Knicks“ ir Klivlando „Cavaliers“ dėmesio.

Visgi, Niujorko ekipa amerikiečiui tegali pasiūlyti veterano minimumo atlyginimą.

Savo ruožtu Detroito „Pistons“ klubas, kuriame krepšininkas žaidė praėjusį sezoną galėtų pateikti 7,2 mln. JAV dolerių pasiūlymą pirmiesiems sutarties metams.

Praeitą sezoną M. Beasley per vidutiniškai 28 minutes rinkdavo 16,3 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo.

Tritaškius gynėjas pataikė net 42 proc. tikslumu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų