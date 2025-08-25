Nemalonumų su teisėsauga išvengęs Malikas Beasley sulaukė NBA klubų dėmesio

28 metų 193 cm ūgio gynėjas sulaukė Niujorko „Knicks“ ir Klivlando „Cavaliers“ dėmesio.
Visgi, Niujorko ekipa amerikiečiui tegali pasiūlyti veterano minimumo atlyginimą.
Savo ruožtu Detroito „Pistons“ klubas, kuriame krepšininkas žaidė praėjusį sezoną galėtų pateikti 7,2 mln. JAV dolerių pasiūlymą pirmiesiems sutarties metams.
Praeitą sezoną M. Beasley per vidutiniškai 28 minutes rinkdavo 16,3 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
Tritaškius gynėjas pataikė net 42 proc. tikslumu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!