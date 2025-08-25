„Crvena Zvezda“ išsiskyrė su Nemanja Nedovičiumi

Apie išsiskyrimą su 34 metų 192 cm ūgio gynėju Serbų klubas pranešė oficialiai.
N. Nedovičius būtent „Crvena Zvezda“ gretose pradėjo savo karjerą ir čia žaidė dar 2008-2012 metais, vėliau išvyko į Vilniaus „Rytą“.
Praeitą sezoną Eurolygoje krepšininkas per vidutiniškai 19 minučių pasiekė 9,2 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 2,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!