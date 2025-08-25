Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Crvena Zvezda“ išsiskyrė su Nemanja Nedovičiumi

2025-08-25 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 21:37

Pastaruosius tris metus Belgrado „Crvena Zvezda“ gretose žaidęs Nemanja Nedovičius karjeros šioje komandoje daugiau nebetęs.

Nemanja Nedovičius | Scanpix nuotr.

Nemanja Nedovičius | Scanpix nuotr.

0

Apie išsiskyrimą su 34 metų 192 cm ūgio gynėju Serbų klubas pranešė oficialiai.

N. Nedovičius būtent „Crvena Zvezda“ gretose pradėjo savo karjerą ir čia žaidė dar 2008-2012 metais, vėliau išvyko į Vilniaus „Rytą“.

Praeitą sezoną Eurolygoje krepšininkas per vidutiniškai 19 minučių pasiekė 9,2 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 2,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

