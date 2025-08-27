Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Ketvirtame kėlinyje atsitiesusi JAV rinktinė sulaukė šanso revanšui

2025-08-27 09:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 09:04

Amerikos čempionate daug darbo ir toliau turi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė (2/1).

S.Smithas svariai prisidėjo prie pergalės (FIBA nuotr.)

Amerikos čempionate daug darbo ir toliau turi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė (2/1).

REKLAMA
0

Stepheno Silo auklėtiniai Nikaragvoje tik po atkaklios kovos palaužė Braziliją (2/1) – 90:78 (24:21, 16:25, 24:21, 26:11).

Ketvirtąjį kėlinį amerikiečiai pradėjo atsilikinėdami 64:67, o į priekį išsiveržė tik likus žaisti pusšeštos minutės (74:72), bet finišo tiesiojoje dar spėjo susikrauti dviženklį pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

11 taškų JAV rinktinei atnešė buvęs Vilniaus „Rytas“ gynėjas Speedy Smithas, 10 – dvejus metus žalgiriečiu vadintas Tyleris Cavanaugh (7 atk. kam.), trijų minučių pasirodymu pirmenybėse debiutavo Vilniaus „Wolves“ atstovavęs Andrew Andrewsas.

REKLAMA
REKLAMA

Rezultatyviausias tarp amerikiečių buvo 22 taškus surinkęs Javonte Smartas (8/13 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 pridėjo Jahmiusas Ramsey (1/8 tritaškių).

REKLAMA

Brazilijai 21 tašką pelnė Bruno Caboclo (5 atk. kam.), po 14 – Guilherme Deodato (3/7 tritaškių) ir Yago dos Santosas (9 rez. perd., 4 klaidos), 11 – Lucasas Diasas (4/4 dvitaškių).

JAV rinktinė čempionatą pradėjo tik po pratęsimo palauždama Bahamus (105:93), o antrajame mače 85:86 krito prieš Urugvajų. Vis dėlto trims geriausioms grupės komandoms pasidalinus jo dvi pergales, amerikiečiai užėmė pirmąją vietą, brazilai liko antri, urugvajiečiai tolyn žengė kaip viena iš geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų.

REKLAMA
REKLAMA

Turnyro sistema leidžia ketvirtfinalyje susitikti toje pačioje grupėje žaidusioms ekipoms, šįkart taip ir nutiko – amerikiečiai gavo šansą atsilyginti juos jau įveikusiam Urugvajui.

Ketvirtfinaliuose turnyrą tęsia aštuonios iš dvylikos jame startavusių rinktinių. Sensacijų šįkart išvengta – už borto liko Venesuela, Panama, šeimininkė Nikaragva ir būrio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjų šįkart nesukvietę Bahamai.

Amerikos čempionato ketvirtfinaliai:

Kanada – Kolumbija

Puerto Rikas – Argentina

Dominikos Respublika – Brazilija

JAV – Urugvajus

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Urugvajus švenčia pergalę (FIBA nuotr.)
JAV rinktinė krito prieš Urugvajų
T.Cavanaugh prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu (FIBA nuotr.)
JAV rinktinė tik pratęsime palaužė Bahamus
S.Smithas atstovaus JAV rinktinei
JAV rinktinės dvyliktuke – du Lietuvoje žaidę amerikiečiai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų