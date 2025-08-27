Ketvirtame kėlinyje atsitiesusi JAV rinktinė sulaukė šanso revanšui

Stepheno Silo auklėtiniai Nikaragvoje tik po atkaklios kovos palaužė Braziliją (2/1) – 90:78 (24:21, 16:25, 24:21, 26:11).
Ketvirtąjį kėlinį amerikiečiai pradėjo atsilikinėdami 64:67, o į priekį išsiveržė tik likus žaisti pusšeštos minutės (74:72), bet finišo tiesiojoje dar spėjo susikrauti dviženklį pranašumą.
11 taškų JAV rinktinei atnešė buvęs Vilniaus „Rytas“ gynėjas Speedy Smithas, 10 – dvejus metus žalgiriečiu vadintas Tyleris Cavanaugh (7 atk. kam.), trijų minučių pasirodymu pirmenybėse debiutavo Vilniaus „Wolves“ atstovavęs Andrew Andrewsas.
Rezultatyviausias tarp amerikiečių buvo 22 taškus surinkęs Javonte Smartas (8/13 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), 15 pridėjo Jahmiusas Ramsey (1/8 tritaškių).
Brazilijai 21 tašką pelnė Bruno Caboclo (5 atk. kam.), po 14 – Guilherme Deodato (3/7 tritaškių) ir Yago dos Santosas (9 rez. perd., 4 klaidos), 11 – Lucasas Diasas (4/4 dvitaškių).
JAV rinktinė čempionatą pradėjo tik po pratęsimo palauždama Bahamus (105:93), o antrajame mače 85:86 krito prieš Urugvajų. Vis dėlto trims geriausioms grupės komandoms pasidalinus jo dvi pergales, amerikiečiai užėmė pirmąją vietą, brazilai liko antri, urugvajiečiai tolyn žengė kaip viena iš geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų.
Turnyro sistema leidžia ketvirtfinalyje susitikti toje pačioje grupėje žaidusioms ekipoms, šįkart taip ir nutiko – amerikiečiai gavo šansą atsilyginti juos jau įveikusiam Urugvajui.
Ketvirtfinaliuose turnyrą tęsia aštuonios iš dvylikos jame startavusių rinktinių. Sensacijų šįkart išvengta – už borto liko Venesuela, Panama, šeimininkė Nikaragva ir būrio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjų šįkart nesukvietę Bahamai.
Amerikos čempionato ketvirtfinaliai:
Kanada – Kolumbija
Puerto Rikas – Argentina
Dominikos Respublika – Brazilija
JAV – Urugvajus
