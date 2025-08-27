Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Cavaliers“ neteko treniruotės metu traumą patyrusį snaiperio

2025-08-27 08:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 08:50

Klivlando „Cavaliers“ puolėjas Maxas Strusas praleis nuo trijų iki keturių mėnesių – krepšininkui atlikta operacija dėl kairės pėdos lūžio.

Maxas Strusas | Scanpix nuotr.

0

29-erių M. Strusas traumą patyrė ruošdamasis sezonui individualiose treniruotėse. Pagal pateiktą laikotarpį jis praleis mažiausiai 19 rungtynių.

Jo nebuvimas gali pakeisti startinę sudėtį – į ją veikiausiai pateks De’Andre Hunteris, o daugiau minučių turėtų gauti snaiperis Samas Merrill’as bei antrus metus lygoje rungtyniausiantis Jaylonas Tysonas.

„Cavaliers“ 2023 m. su M. Strusu pasirašė ketverių metų, 63 mln. JAV dolerių kontraktą.

Praėjusį sezoną puolėjas sužaidė tik 50 rungtynių, bet atkrintamosiose buvo solidus – vidutiniškai rinko 11,7 taško ir pataikė 38,8 proc. tritaškių.

