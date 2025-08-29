Didįjį brolį rinktinėje turintis juodkalnietis: apie gerą R.Giedraičio sprendimą ir patirtį šalia A.Karnišovo

Mačą nuo 16.30 val. stebėkite Krepsinis.net ir TV3.
Šioje ekipoje esminis lyderis aiškus – Nikola Vučevičius, tačiau svarbų vaidmenį turi ir kitas aukštaūgis Marko Simonovičius.
Pirmajame mače prieš vokiečius jis pelnė 11 taškų ir atkovojo 6 kamuolius per 24 minutes. Tik nuo pralaimėjimo tai neapsaugojo (76:106).
„Nuotaika tikrai geresnė, stengėmės pamiršti, kas nutiko, ir pailsėti. Vokietija tikrai gera komanda, tačiau jei pirmoje dalyje reagavome tinkamai, antroje to nedarėme, neturėjome pakankamai energijos žaisti pilna jėga 40 minučių prieš tokią komandą“, – rungtynių su Lietuva išvakarėse kalbėjo juodkalnietis.
25-erių centras jau penktą vasarą yra su vyrų rinktine, per šį penkmetį jis susikrovė nemažą patirtį, apie kurią pasakojo Krepsinis.net.
„Esame maža šalis, kaskart, kai patenkame į tokius turnyrus kaip Europos taurė ar Pasaulio taurė, tai mums reiškia daug. 5 metus iš eilės einame gerai ir tik pernai nepatekome į olimpiadą, man pačiam tai antrasis Europos čempionatas, tai – nuostabu.
Mums trūksta kai kurių patyrusių žaidėjų, bet Pasaulio taurėje parodėme, kad galime žaisti prieš geras rinktines. Dabar esame panašūs, prieš vokiečius nebuvome tokie, kokie galime būti. Per artėjančius mačus turime būti geresni“, – sako M.Simonovičius.
2022 metais – pirmajame savo Europos čempionate – M.Simonovičius nenublanko, bet pripažįsta, kad dabar pasitikėjimo savimi yra daugiau.
„Tai buvo pirmas mano didelis turnyras, nekantravau žaisti. Po 3 metų turiu daugiau patirties, neturiu tiek streso, tačiau tokiuose turnyruose privalai išlaikyti koncentraciją ir mėgautis“, – teigė centras.
M.Simonovičius nuo 2021 metų siekė laimės Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), Čikagos „Bulls“ komandoje, kuriai vadovavo Artūras Karnišovas. Vis tik įsitirtinti nepavyko: didžioji dalis mačų praleisti G lygoje, vėliau teko grįžti į Europą, kur nuo Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipos jo karjera krypo link Turkijos klubų – Stambulo „Bešiktaš“, „Bahčešehir“ ir Ankaros „Turk Telekom“.
„Tai buvo puiki patirtis – viena geriausių gyvenime. Pamačiau, kaip viskas veikia NBA, ką reiškia žaisti prieš geriausius pasaulio žaidėjus, buvo puikūs 2 metai. Grįžęs į Europą tą patirtį panaudoju“, – kalbėjo M.Simonovičius, vis tiek labiau besižavintis Eurolygos, ne NBA krepšiniu.
Juodkalnietis dvejus metus buvo šalia A.Karnišovo. Tuo metu jaunam vaikinui lietuvis tapo ne tik bosu, bet ir mentoriumi.
„Jis puikus žmogus. Dar prieš man atvykstant į Čikagą, metus praleidau Belgrado „Mega“ komandoje, tada Artūras man paskambino ir pasakė, kad mato manyje potencialą. Buvau labai laimingas, kai „Bulls“ mane pasirinko, o Artūras tai ir lėmė. Neturėjau daug šansų NBA, daugiau žaidžiau G lygoje, tačiau Karnišovas daro gerą darbą Čikagoje.
Pradžioje etapas G lygoje man buvo labai vertingas, nes nebuvau žaidęs NBA, nebuvau žaidęs Eurolygoje. Aukščiausias turnyras buvo Adrijos lyga. Kai atvykau į JAV, man viskas buvo nauja, o G lyga buvo geras etapas augti. Negavau daug šansų NBA, tačiau vis tiek vertinu patirtį“, – prisiminė aukštaūgis.
Duoklę jis atidavė savo rinktinės lyderiui ir buvusiam komandos draugui Čikagoje Nikolai Vučevičiui. Pasak M.Simonovičiaus, jis įnešė didelį indėlį jo tobulėjimui.
„Nuo laiko Čikagoje, mes kasmet esame kartu. Jis man buvo lygi didysis brolis, padėjęs tiek aikštėje, tiek už jos ribų, kai nieko nežinojau. Nuo to laiko esame geri draugai, nors iki šiol nebuvome pažįstami. Kasdien iš jo mokausi“, – kalbėjo M.Simonovičius.
Penktadienio mače vyks eilinė N.Vučevičiaus ir Jono Valančiūno akistata, nusimatanti įdomi.
„Laukiu geros kovos, nes Jonas yra toks pat patyręs kaip Nikola, jie žaidžia daug metų NBA, bus gera dvikova. Mačiau, kad Jonas turi gerą ryšį su Jokubaičiu, jie kuria gerus epizodus, manau, bus labai svarbu stabdyti Valančiūną, bet Nikola gali tai padaryti, – šypsojosi aukštaūgis, atidavęs duoklę ir kitiems aukštaūgiams, prieš kuriuos gali tekti stoti pačiam. – Tiek Birutis, tiek Tubelis yra taip pat geri žaidėjai, kaip visada esu nusiteikęs, kad mūsų lauks sunki kova prieš jus“.
M.Simonovičius prieš kelias dienas viešbutyje turėjo ir malonią akistatą su pažįstamu lietuviu Roku Giedraičiu, kurį trumpai 2023 m. sutiko Belgrade.
„Jis puikus žmogus, labai jį mėgstu, nors Belgrade susitikome tik trumpam. Prisimenu vieną – abu žaidėme pirmąsias rungtynes už „Crvena Zvezda“ ir abu pasirodėme gerai.
Kai pasimatėme viešbutyje, paklausiau jo apie būsimą sezoną Tenerifėje, praeiti metai jam nebuvo tokie geri, kaip ir visai Belgrado ekipai, tačiau jam išeis į naudą vykti ten, kur jis galės jaustis svarbiu“, – sako juodkalnietis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!