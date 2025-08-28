Kipras bandė priešintis, bet sutriuškinimo neišvengė

Po dviejų kėlinių bosniai kontroliavo situaciją ir varžovus triuškino 47:26. Vis dėlto Kipras po pertraukos atsitiesė ir laimėję ketvirtį 12 taškų skirtumu priartėjo – 49:58.
Bosniai į visus klausimus atsakė per pirmąsias 5 ketvirtojo kėlinio minutes, kai truktelėjo iki 71:54 ir kipriečiai nebeatsitiesė, o jų duobė tik dar labiau pagilėjo ir jie neišvengė sutriuškinimo.
Bosniams Jusufas Nurkičius pelnė 18 taškų (6 atk. kam., 19 naud. bal.), Amaras Alibegovičius (2/8 tritaškiai), Amaras Gegičius (6 rez. perd.) ir Adinas Vrabacas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 18 naud. bal.) pridėjo po 10.
Konstantinos Simitzis įmetė 22 taškus (6 atk. kam.), Filippos Tigkas – 12 (5/16 metimai), Darralas Willisas surinko 9 (10 atk. kam.).
𝘉𝘰𝘴𝘯𝘪𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘢𝘴𝘵 for a reason 😳🚫#EuroBasket x @BFBiH | @bosnianbeast27 pic.twitter.com/605fm3Lnqr— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!