Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kipras bandė priešintis, bet sutriuškinimo neišvengė

2025-08-28 20:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 20:05

Europos čempionato C grupės rungtynėse Bosnijos ir Hercegovinos (1/0) rinktinė 91:64(23:13, 24:13, 11:23, 33:15) sutriuškino grupės šeimininkę Kipro (0/1) komandą.

Bosniai laimėjo užtikrintai (FIBA nuotr.)

Europos čempionato C grupės rungtynėse Bosnijos ir Hercegovinos (1/0) rinktinė 91:64(23:13, 24:13, 11:23, 33:15) sutriuškino grupės šeimininkę Kipro (0/1) komandą.

0

Po dviejų kėlinių bosniai kontroliavo situaciją ir varžovus triuškino 47:26. Vis dėlto Kipras po pertraukos atsitiesė ir laimėję ketvirtį 12 taškų skirtumu priartėjo – 49:58.

Bosniai į visus klausimus atsakė per pirmąsias 5 ketvirtojo kėlinio minutes, kai truktelėjo iki 71:54 ir kipriečiai nebeatsitiesė, o jų duobė tik dar labiau pagilėjo ir jie neišvengė sutriuškinimo.

Bosniams Jusufas Nurkičius pelnė 18 taškų (6 atk. kam., 19 naud. bal.), Amaras Alibegovičius (2/8 tritaškiai), Amaras Gegičius (6 rez. perd.) ir Adinas Vrabacas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 18 naud. bal.) pridėjo po 10.

Konstantinos Simitzis įmetė 22 taškus (6 atk. kam.), Filippos Tigkas – 12 (5/16 metimai), Darralas Willisas surinko 9 (10 atk. kam.).

