TV3 naujienos > Sportas

Prancūzijos krepšininkai Europos čempionatą pradėjo triuškinančia pergale prieš Belgiją

2025-08-28 20:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 20:07

Triuškinančia pergale Europos čempionato kovas pradėjo Prancūzijos (1-0) krepšininkai.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Triuškinančia pergale Europos čempionato kovas pradėjo Prancūzijos (1-0) krepšininkai.

0

Pastarieji Lenkijoje rezultatu 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) susitvarkė su Belgijos (0-1) rinktinės iššūkiu.

Prancūzai užtikrinčiau pradėjo rungtynes ir greitai šovė į priekį (12:5). Vos prasidėjus antrajam ketvirčiui, skirtumas tarp komandų tapo dviženklis (21:10).

Prieš didžiąją pertrauką jis dar labiau išaugo ir buvo jau arti 20 taškų – 43:25.

Belgų bandymai atsitiesti sėkmingi nebuvo, o trečiajame kėlinyje po atkarpos 9-1 atstumas padidėjo iki 27 taškų (70:43).

Triuškinama Belgijos rinktinė kiek pagerino žaidimą ketvirto kėlinio metu. Visgi, prancūzai neketino leisti varžovams šeimininkauti ir mačą užbaigė aukšta nata bei dar padidintu skirtumu – 92:64.

Žalgirietis Sylvainas Francisco prancūzų gretose per 17 minučių pelnė 5 taškus (0/1 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, padarė 2 klaidas, 4 sykius prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

Prancūzijos rinktinė: Elie Okobo (3/5 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.) ir Bilalas Coulibaly (5/7 dvit., 0/4 trit., 2/3 baud., 7 atk. kam.) po 12, Guerschonas Yabusele 11 (9/10 baud.), Nadiras Hifi ir Zaccharie Risacheras po 10 Isaia Cordinier ir Alexandre‘as Sarras po 7.

Belgijos rinktinė: Hansas Vanwijnas 13 (3/7 dvit., 1/2 trit., 4/6 baud.), Ismaelis Bako 11 (7 atk. kam.), Emmanuelis Lecomte 9 (5 kld.), Loicas Schwartzas ir Nielsas Van Den Eynde‘as (6 rez. perd.) po 8.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

