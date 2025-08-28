Juodkalnijos treneris: „Jokubaitis yra didesnis pavojus nei Valančiūnas“

Juodkalniečių strategas Boško Radovičius tikisi geresnio auklėtinių žaidimo nei pirmajame mače prieš vokiečius, kuris buvo pralaimėtas 30 taškų skirtumu.
„Prieš lietuvius žaidėme dažnai, tačiau gerais rezultatais pasigirti negalime. Tikimės, kad rytoj bus geresnės rungtynės. Praėjusiame mače sužaidė gerai 20 minučių, o likusius buvo tikras košmaras. Turim žiūrėti toliau. Lietuva yra tarp kandidačių laimėti medalius. Turime pagerinti gynybą ir neleisti varžovams surinkti 100 taškų.
– Ar žaidėjai parodė reakciją po pralaimėjimo?
– Turėjome pokalbį. Turime reaguoti, nes jeigu pakartosime tokią antrą susitikimo dalį kaip su vokiečiais, bus labai blogai. Mums reikia kelių pergalių ir taip galime iškopti į kitą etapą.
– Ką galite pasakyti apie trenerį R. Kurtinaitį?
– Labai patyręs treneris, buvo pats geras žaidėjas, labai jį gerbiu. Man patinka tai, ką jis daro.
– Ar V. Mihailovičius žais?
– Nežinia, rytoj ryte spręsime.
– Ką pamenate iš praėjusios dvikovos su Lietuva, kuri vyko Maniloje?
– Nepamenu, ar mes per 17 metų esame laimėję prieš lietuvius. Manau, kad bus kitokios rungtynės, nes turime kitokias sudėtis.
– Ar sudėtinga pasiruošti rungtynėms su Lietuva, kai jie naudoja tokią rotaciją?
– Kai turi 12 žaidėjų rotaciją, tuomet nesudėtinga. Dabar mes turime labai siaurą rotaciją. Vokiečiai panaudojo beveik visus 12 krepšininkų ir tai mums buvo labai sunku. Mes neturime tokios geros sudėties, Turime 8–9 žaidėjus, kurie gali žaisti tokiame lygyje.
– Kas jūsų komandai didesnė grėsmė – J. Valančiūnas ar R. Jokubaitis?
– (Šypsosi). Jokubaitis.
– Kaip manote, kas laimės Europos čempionatą?
– Serbija. Kodėl? Nes turi talentingiausią komandą Europoje per pastaruosius 20 metų.
