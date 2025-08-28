Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Bosniai sutriuškino savo aistruolių akivaizdoje žaidusią Kipro rinktinę

2025-08-28 20:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 20:17

Didelio vargo pirmajame Europos čempionato mače neturėjo Bosnijos ir Hercegovinos (1-0) krepšininkai.

Jusufas Nurkičius | FIBA nuotr.

Didelio vargo pirmajame Europos čempionato mače neturėjo Bosnijos ir Hercegovinos (1-0) krepšininkai.

REKLAMA
0

Šie Kipre 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15) sutraiškė šeimininkų (0-1) rinktinę.

Bosniai susitikimą pradėjo spurtu 10-0 ir greitai nutolo. Nors kipriečiai atstumą sumažino (16:13), tačiau varžovai pelnė dar 7 taškus paeiliui ir skirtumas tapo dviženklis (23:13).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarieji ir vėliau nemažino apsukų. Atkarpa 12-0 šiems leido atitrūkti jau 24 taškų skirtumu (45:21).

REKLAMA
REKLAMA

Kipriečiai rankų nenuleido ir ketvirtojo kėlinio pradžioje priartėjo iki 8 taškų (60:52). Visgi, tuomet pabudino žvėrį. Bosniai smeigė net keturis tritaškius iš eilės ir šovė į priekį (74:56).

REKLAMA

Galiausiai atstumas prieš rungtynių pabaigą tapo rekordinis ir pasiekė 29 taškų žymą (91:62). Susitikimo pabaigoje Kipro krepšininkai dar pelnė dvitaškį, bet jis nieko nekeitė – 91:64.

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius 18 (4/7 dvit., 2/4 trit., 4/5 baud.), Amaras Alibegovičius, Amaras Gegičius (6 rez. perd.) ir Adinas Vrabačas (5 rez. perd.) po 10, Kenanas Kamenjašas 9 (8 atk. kam.), Johnas Robersonas (2/9 trit.) ir Edinas Atičius (2/7 trit.) po 8.

Kipro rinktinė: Konstantinos Simitzis 22 (3/6 dvit., 5/11 trit., 1/2 baud.), Filippos Tigkas 12 (5 rez. perd., 3 per. kam.), Darralas Willisas Jr. 9 (10 atk. kam.), Nikos Stylianou 7 (1/7 trit.), Simonas Michailas ir Stefanos Iliadis po 5.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų