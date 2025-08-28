Bosniai sutriuškino savo aistruolių akivaizdoje žaidusią Kipro rinktinę

Šie Kipre 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15) sutraiškė šeimininkų (0-1) rinktinę.
Bosniai susitikimą pradėjo spurtu 10-0 ir greitai nutolo. Nors kipriečiai atstumą sumažino (16:13), tačiau varžovai pelnė dar 7 taškus paeiliui ir skirtumas tapo dviženklis (23:13).
Pastarieji ir vėliau nemažino apsukų. Atkarpa 12-0 šiems leido atitrūkti jau 24 taškų skirtumu (45:21).
Kipriečiai rankų nenuleido ir ketvirtojo kėlinio pradžioje priartėjo iki 8 taškų (60:52). Visgi, tuomet pabudino žvėrį. Bosniai smeigė net keturis tritaškius iš eilės ir šovė į priekį (74:56).
Galiausiai atstumas prieš rungtynių pabaigą tapo rekordinis ir pasiekė 29 taškų žymą (91:62). Susitikimo pabaigoje Kipro krepšininkai dar pelnė dvitaškį, bet jis nieko nekeitė – 91:64.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė: Jusufas Nurkičius 18 (4/7 dvit., 2/4 trit., 4/5 baud.), Amaras Alibegovičius, Amaras Gegičius (6 rez. perd.) ir Adinas Vrabačas (5 rez. perd.) po 10, Kenanas Kamenjašas 9 (8 atk. kam.), Johnas Robersonas (2/9 trit.) ir Edinas Atičius (2/7 trit.) po 8.
Kipro rinktinė: Konstantinos Simitzis 22 (3/6 dvit., 5/11 trit., 1/2 baud.), Filippos Tigkas 12 (5 rez. perd., 3 per. kam.), Darralas Willisas Jr. 9 (10 atk. kam.), Nikos Stylianou 7 (1/7 trit.), Simonas Michailas ir Stefanos Iliadis po 5.
