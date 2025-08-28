Lietuvos U16 merginų rinktinė įveikė Turkiją ir pateko į elitinį A divizioną!

Lietuvės Senojo žemyno pusfinalyje 63:49 (18:10, 14:17, 18:8, 14:13) užtikrintai nugalėjo namuose rungtyniaujančias Turkijos krepšininkes ir pateko į U16 Europos čempionato finalą. Tuo pačiu mūsiškės užsitikrino vietą elitiniame A divizione.
Jau pirmajame kėlinyje lietuvės įgijo dviženklį pranašumą (16:5), o po pimojo kėlinio pirmavo 18:10.
Antrajį kėlinį sėkmingiau pradėjo turkės, kurios po surengto spurto išsiveržė į priekį (20:18). Lietuvės sugebėjo susigrąžinti persvarą ir po dviejų kėlinių pirmavo 32:27.
Įpusėjus trečiajam kėliniui mūsiškės išlaikė iniciatyvą (40:32). Solidžiai žaisdamos lietuvės po trijų kėlinių prieš čempionato šeimininkes jau pirmavo 48:35.
Ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų buvo išaugęs iki 20 taškų (61:41). Kaip jau tapo įprasta šiame čempionate, Lietuvos rinktinės krepšininkės užtikrintai „užsidarė“ rungtynes ir žengė į finalą.
Penktadienį dėl aukso medalių ir Europos čempionato B diviziono titulo Lietuvos jaunučių rinktinė kausis su Bulgarijos ir Šveicarijos poros nugalėtoja.
Rungtynių laikas paaiškės artimiausiu metu, o jas transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
Priminsime, kad E. Justos auklėtinės Stambule vykstančiame čempionate skina tik pergales – lietuvės grupės turnyre laimėjo prieš Ukrainą, Graikiją, Makedoniją ir Bulgariją, o ketvirtfinalyje nugalėjo Portugaliją.
Į elitinį divizioną kelialapius iškovos trys stipriausios čempionato komandos.
Lietuvos U16 merginų rinktinė: Viltė Peleckytė 21 (11 atk. kam.), 15 (19 atk. kam.), Urtė Gurevičiūtė 15, Monika Dokšaitė 5, Eva Kavaliauskaitė 3, Karina Staksytė 2, Barbora Prišmontaitė 2.
Turkijos U16 merginų rinktinė: Naz Secerlioglu 12, Nehir Odabasi 11, Esma Tanrıverdi 8.
