Karjeros šuolis: „Kauno Žalgirio“ jaunasis puolėjas žais Portugalijoje

Už šį perėjimą „Kauno Žalgirio“ klubas gaus išpirką, tv3.lt žiniomis, žaidėjas jau yra Portugalijoje, kur turėjo medicininę apžiūrą, o oficialiai apie susitarimą turėtų būti praneša artimiausiomis dienomis.
Iki 2024-ųjų sezono pabaigos R. Jansonas rungtyniavo Vilniaus „Žalgiryje“, anksčiau tobulėjo būtent šio sostinės klubo akademijoje, tačiau žiemą persikėlė į vieno aršiausių priešų – „Kauno Žalgirio“ – stovyklą.
20-metis per 23 A lygos rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei užsidirbo 2 geltonas korteles.
Pasižymėjo puolėjas ir UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose su „Valur“.
„Arouca“ klubas praėjusiame sezone Portugalijos aukščiausioje lygoje užėmė 12-ąją vietą, o šiuo metu žengia 8 pozicijoje 18-kos komandų turnyre.
