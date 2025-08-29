Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > A Lyga naujienos

Karjeros šuolis: „Kauno Žalgirio“ jaunasis puolėjas žais Portugalijoje

2025-08-29 22:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 22:19

„Kauno Žalgirį“ tik prieš sezoną papildęs puolėjas Romualdas Jansonas kelia sparnus į Portugaliją, kur atstovaus „Arouca“ klubui, praneša tv3.lt šaltiniai.

Romualdas Jansonas

„Kauno Žalgirį" tik prieš sezoną papildęs puolėjas Romualdas Jansonas kelia sparnus į Portugaliją, kur atstovaus „Arouca" klubui, praneša tv3.lt šaltiniai.

1

Už šį perėjimą „Kauno Žalgirio“ klubas gaus išpirką, tv3.lt žiniomis, žaidėjas jau yra Portugalijoje, kur turėjo medicininę apžiūrą, o oficialiai apie susitarimą turėtų būti praneša artimiausiomis dienomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki 2024-ųjų sezono pabaigos R. Jansonas rungtyniavo Vilniaus „Žalgiryje“, anksčiau tobulėjo būtent šio sostinės klubo akademijoje, tačiau žiemą persikėlė į vieno aršiausių priešų – „Kauno Žalgirio“ – stovyklą.

20-metis per 23 A lygos rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei užsidirbo 2 geltonas korteles.

Pasižymėjo puolėjas ir UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose su „Valur“.

„Arouca“ klubas praėjusiame sezone Portugalijos aukščiausioje lygoje užėmė 12-ąją vietą, o šiuo metu žengia 8 pozicijoje 18-kos komandų turnyre.

