JAV revanšu žengė į pusfinalį, Puerto Riko neišgelbėjo J.Alvarado tritaškių salvė

Stephenas Silas ir jo auklėtiniai ketvirtfinalyje pasiekė revanšą prieš Urugvajų – 83:70 (18:15, 20:30, 25:15, 20:10).
Grupių etape urugvajiečiai iškovojo istorinę pergalę, charakterį rodė ir šį kartą, po dviejų kėlinių į rūbinę išsinešdami septynių taškų persvarą – 45:38.
Vis dėlto po ilgosios pertraukos amerikiečiai padidino apsukas, trečiąįį ir ketvirtąjį kėlinį laimėjo dviženkliais skirtumais bei finišavo užtikrintai.
JAV rinktinė naudojo dešimties žmonių rotaciją, nuo suolo nepakeldami Jarello Eddie ir Andrew Andrewso. Lietuvos granduose žaidę Speedy Smithas ir Tyleris Cavanaugh surinko po 6 taškus.
Ryškiausiai žibėjo 27 taškus sumetęs Javonte Smartas (5/7 tritaškių), po 13 pridėjo Zachary Auguste’as (7 atk. kam., 4/4 dvitaškių) ir Jerianas Grantas (4 atk. kam.). Varžovų gretose 17 taškų pelnė Santiago Vescovi (4/4 dvitaškių), 15 – Emiliano Serresas (6/10 dvitaškių).
Urugvajiečiams labiau kibti į atlapus kliudė itin nekritę tritaškiai (3/20, 15 procentų tikslumas), kova dėl kamuolių pralaimėta 37:46.
Kitame ketvirtfinalyje prireikė pratęsimo – titulą ginanti Argentina 82:77 (18:11, 18:24, 15:24, 19:11, 12:7) palaužė Puerto Riką.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje baudų metimais rezultatą lygino Gonzalo Corbalanas, o pergalingu galėjusį tapti tritaškį paleidęs Jose Alvarado metė pro šalį. Pratęsime intrigos taip pat netrūko, bet puertorikiečiai vėl nepataikė lemiamų tritaškių.
Ryškiausiai aikštėje žibėjęs J.Alvarado surinko 25 taškus (7/15 tritaškių, 3 per. kam., 4 klaidos), 19 pridėjo Ismaelis Romero (11 atk. kam.), 14 – Alfonso Plummeris (4/7 tritaškių, 6 atk. kam.), 11 – Gianas Clavellas (4/14 metimų). Utenoje žaidęs Arnaldo Toro liko be taškų, bet atkovojo 10 kamuolių.
Nugalėtojams po 18 taškų pelnė Juanas Fernandezas (5 atk. kam.) ir Jose Vildoza (4/10 tritaškių, 5 atk. kam.), 14 – G.Corbalanas (7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 11 – Nicolas Brussino (1/6 tritaškių, 12 atk. kam., 3 per. kam., 4 blokai), 10 – Juanas Marcosas (5 atk. kam., 5 rez. perd.).
Likusiuose ketvirtfinaliuose Brazilija eliminavo iki šiol neklupusią Dominikos Respubliką (94:82), o Kanada nušlavė Kolumbiją (94:56).
Amerikos čempionato pusfinaliai:
Brazilija – JAV
Kanada – Argentina
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!