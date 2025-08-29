Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

JAV revanšu žengė į pusfinalį, Puerto Riko neišgelbėjo J.Alvarado tritaškių salvė

2025-08-29 08:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 08:49

Amerikos čempionate sunkiai įsibėgėjusi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė žengė į pusfinalį.

J.Alvarado liko be medalių (FIBA nuotr.)

Amerikos čempionate sunkiai įsibėgėjusi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė žengė į pusfinalį.

REKLAMA
0

Stephenas Silas ir jo auklėtiniai ketvirtfinalyje pasiekė revanšą prieš Urugvajų – 83:70 (18:15, 20:30, 25:15, 20:10).

Grupių etape urugvajiečiai iškovojo istorinę pergalę, charakterį rodė ir šį kartą, po dviejų kėlinių į rūbinę išsinešdami septynių taškų persvarą – 45:38.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto po ilgosios pertraukos amerikiečiai padidino apsukas, trečiąįį ir ketvirtąjį kėlinį laimėjo dviženkliais skirtumais bei finišavo užtikrintai.

REKLAMA
REKLAMA

JAV rinktinė naudojo dešimties žmonių rotaciją, nuo suolo nepakeldami Jarello Eddie ir Andrew Andrewso. Lietuvos granduose žaidę Speedy Smithas ir Tyleris Cavanaugh surinko po 6 taškus.

REKLAMA

Ryškiausiai žibėjo 27 taškus sumetęs Javonte Smartas (5/7 tritaškių), po 13 pridėjo Zachary Auguste’as (7 atk. kam., 4/4 dvitaškių) ir Jerianas Grantas (4 atk. kam.). Varžovų gretose 17 taškų pelnė Santiago Vescovi (4/4 dvitaškių), 15 – Emiliano Serresas (6/10 dvitaškių).

Urugvajiečiams labiau kibti į atlapus kliudė itin nekritę tritaškiai (3/20, 15 procentų tikslumas), kova dėl kamuolių pralaimėta 37:46.

REKLAMA
REKLAMA

Kitame ketvirtfinalyje prireikė pratęsimo – titulą ginanti Argentina 82:77 (18:11, 18:24, 15:24, 19:11, 12:7) palaužė Puerto Riką.

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje baudų metimais rezultatą lygino Gonzalo Corbalanas, o pergalingu galėjusį tapti tritaškį paleidęs Jose Alvarado metė pro šalį. Pratęsime intrigos taip pat netrūko, bet puertorikiečiai vėl nepataikė lemiamų tritaškių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ryškiausiai aikštėje žibėjęs J.Alvarado surinko 25 taškus (7/15 tritaškių, 3 per. kam., 4 klaidos), 19 pridėjo Ismaelis Romero (11 atk. kam.), 14 – Alfonso Plummeris (4/7 tritaškių, 6 atk. kam.), 11 – Gianas Clavellas (4/14 metimų). Utenoje žaidęs Arnaldo Toro liko be taškų, bet atkovojo 10 kamuolių.

Nugalėtojams po 18 taškų pelnė Juanas Fernandezas (5 atk. kam.) ir Jose Vildoza (4/10 tritaškių, 5 atk. kam.), 14 – G.Corbalanas (7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 11 – Nicolas Brussino (1/6 tritaškių, 12 atk. kam., 3 per. kam., 4 blokai), 10 – Juanas Marcosas (5 atk. kam., 5 rez. perd.).

Likusiuose ketvirtfinaliuose Brazilija eliminavo iki šiol neklupusią Dominikos Respubliką (94:82), o Kanada nušlavė Kolumbiją (94:56).

Amerikos čempionato pusfinaliai:

Brazilija – JAV

Kanada – Argentina

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų