Su vėjeliu: Lietuvos rinktinė nesulaukė didelių sunkumų iš Juodkalnijos rinktinės

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) sutraiškė Juodkalnijos (0-2) rinktinę, kuri lieka be pergalės pirmenybėse.
Rungtynes dvitaškiu atidarė iš krašto dvitaškį pataikęs Rokas Jokubaitis (2:0). Jau kitoje atakoje tokios pat vertės metimu atsakė ir juodkalniečių lyderis Nikola Vučevičius (2:2).
Netrukus lietuviai spurtavo 8-0 ir ėmė tolti nuo varžovų (12:6). Šie smeigė tolimą metimą (12:9), tačiau tuščiomis neliko ir R. Kurtinaičio auklėtiniai. Penki taškai paeiliui leido vėl diktuoti sąlygas (17:9).
Galiausiai atkarpa 6-0 leido pirmą kartą susitikime susikrauti dviženklį pranašumą (26:13). Prie to daugiausiai prisidėjo Jonas Valančiūnas, pataikęs 2 tritaškius ir per pirmą kėlinį surinkęs 12 taškų. 8 pridėjo R. Jokubaitis.
Pirmosios 10 minučių baigėsi mūsiškiams pirmaujant 11 taškų – 26:15.
Puikų tempą demonstravusi Lietuvos rinktinė neketino sustoti. Ši antrojo ketvirčio pradžioje dar pelnė 10 taškų, į kuriuos varžovai atsakė tik dvitaškiu. Skirtumas tarp komandų išaugo iki 17 (38:21).
Ilgai netrukus lietuvių pranašumas perkopė ir 20 taškų ribą (45:23). Pakeitus lyderius, lietuvaičiai ėmė strigti ir varžovai iš Juodkalnijos tuo naudojosi mažindami atsilikimą (45:28).
Tiesa, pirmąją mačo dalį taškai uždarė Laurynas Birutis – 47:28.
Per pirmus du kėlinius Lietuvos rinktinė turėjo du aiškius lyderius. Tai – J. Valančiūnas su 19 taškų ir 3pataikytais tritaškiais iš 4 bei R. Jokubaitis, kurio sąskaitoje buvo 16 taškų, 2 iš 2 pataikytų tritaškių ir net 7 atlikti rezultatyvūs perdavimai.
Abu kartu krepšininkai buvo pelnę net 74 proc. visos komandos taškų pirmoje susitikimo pusėje.
Daugiausiai problemų mūsiškiams kėlė, kaip ir buvo galima numatyti, Nikola Vučevičius. Šis per 17 minučių buvo surinkęs 11 taškų.
Po didžiosios pertraukos Lietuvos krepšininkai vėl ėmė tolti ir šovė į priekį (55:31). Atstumas dar buvo kiek padidėjęs (60:35), tačiau nuo šio momento rinktinė pristojo. Juodkalniečiai spurtavo 7-0 (60:42).
Dar labiau jiems priartėti nepavyko. Nors Ignas Sargiūnas buvo nubaustas nesportine pražanga, kai puolime pelnė taškus prasiveržimo metu. Šie nebuvo įskaityti, tačiau vėliau viskuo pasirūpino L. Birutis. Aukštaūgis ne tik sudrebino krepšį dėjimu, tačiau ir paskutinėje atakoje varžovui išrašė bloką bei apgynė krepšį – 66:45.
Lemiamo ketvirčio metu lietuviai neatsipalaidavo. Priešingai – šie ir toliau didino atstumą. Po dar 11 taškų paeiliui pranašumas didėjo iki net 31 taško (79:48).
Rekordinis buvo fiksuotas visai netrukus – 32 taškai (82:50).
Rungtynes juodkalniečiai uždarė keturiais taškais iš eilės, tačiau tai jau nieko nekeitė šiame mače – 94:67.
Nugalėtojai šiame susitikime pataikė 63 proc. dvitaškių (27/43), 41 proc. tritaškių (9/22) ir 65 proc. baudų metimų (13/20). Be to, atliko net 35 rezultatyvius perdavimus. Daugiausiai jų, 12, išskirstė R. Jokubaitis.
Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 21 (7/14 dvit., 2/2 trit., 1/2 baud., 12 rez. perd., 3 per. kam., 25 n. b.), Jonas Valančiūnas 19 (5/5 dvit., 3/4 trit., 25 n. b., 13 min.), Marekas Blaževičius ir Arnas Velička (5 rez. perd.) po 10, Tadas Sedekerskis ir Laurynas Birutis po 7, Margiris Normantas 6, Rokas Giedraitis 5, Ignas Sargiūnas 4, Ąžuolas Tubelis ir Deividas Sirvydis (0/5 trit.) po 2.
Juodkalnijos rinktinė: Nikola Vučevičius 20 (7/14 dvit., 1/3 trit., 3/4 baud., 10 atk. kam.), Djordje Jovanovičius 13, Marko Simonovičius 10 (6/6 baud., 7 atk. kam.), Igoris Drobnjakas 8 (5 kld.), Vladimiras Mihailovičius 7, Kyle‘as Allmanas (1/7 met., 6 rez. perd., 6 kld.) ir Andrija Slavkovičius po 4.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!