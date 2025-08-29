Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Šeši lietuviai žais UEFA Konferencijų lygoje

2025-08-29 06:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 06:51

Paulius Golubickas dar negalėjo žaisti Kuopio KuPS klubo sudėtyje, bet jo ekipa antrą kartą pralaimėjo „Midtjylland“ klubui. Šįkart namuose KuPS nusileido rezultatu 0:2 ir pralaimėjo bendru rezultatu 0:6.

Justas Lasickas | Klubo nuotr.

Tiesa, visai tai įvyko paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape, o tai reiškia, kad KuPS pateko į UEFA Konferencijų lygą.

0

Tiesa, visai tai įvyko paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape, o tai reiškia, kad KuPS pateko į UEFA Konferencijų lygą.

Pralaimėjimu į UEFA Konferencijų lygą pateko ir Artūro Dolžnikovo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas, kuris bendru rezultatu 0:5 nusileido „Malmo“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmas rungtynes išvykoje „SImga“ pralaimėjo rezultatu 0:3, o vakar namuose nusileido rezultatu 0:2. A. Dolžnikovas vakarykštėse rungtynėse žaidė antrą kėlinį.

Nors Justo Lasicko atstovaujamas „Rijeka“ klubas prieš savaitę 1:0 palaužė Salonikų PAOK klubą, vakar PAOK namuose pasiekė revanš rezultatu 5:0 bei pateko į UEFA Europos lygą, o J. Lasicko ekipa žais UEFA Konferencijų lygoje.

Atsakomosiose rungtynėse J. Lasickas žaidė visas 90 minučių ir nors jo ekipa buvo sutriuškinta, lietuvis buvo geriausias savo ekipos žaidėjas.

Į UEFA Konferencijų lygą pateko Vilniaus „Žalgirį“ anksčiau įveikęs Hamrūno „Spartans“. Paskutiniame atrankos etape „Spartans“ bendru rezultatu 3:2 nugalėjo Rygos RFS klubo žaidėjus.

Prieš savaitę „Spartans“ namuose laimėjo 1:0, o vakar Rygoje rungtynės pasibaigė lygiu rezultatu 2:2. Šiose rungtynėse Domantas Šimkus žaidė 65 minutes.

Armando Kučio ir Artemijaus Tutyškino atstovaujamas „Celje“ klubas taip pat žengė į Konferencijų lygą. „Celje“ bendru rezultatu 3:0 palaužė „Ostrava“ klubą, vakar juos įveikdami rezultatu 2:0. A. Tutyškinas žaidė visas rungtynes, o 57 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Dėl traumos Kazachstano „Premier“ lygoje žaisti negalėjo Kipras Kažukolovas, bet jo klubas „Astana“ namuose net 5:1 sutriuškino Kyzylordos „Kaisar“ klubo žaidėjus.

