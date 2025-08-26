Lietuvos teisėjai vadovaus Konferencijų lygos atrankos susitikimui Austrijoje

UEFA turnyruose žaidžiamas paskutinis atrankų etapas, o vienai iš dvikovų patikėta teisėjauti Lietuvos teisėjų brigadai.
Rugpjūčio 28 dieną Austrijoje bus žaidžiamos antrosios UEFA Europos Konferencijų lygos atrankos atkrintamųjų etapo rungtynės, kuriose šeimininkai Vienos „Rapid“ priims Vengrijos klubą „Gyor“.
Šios rungtynės „Weststadion“ stadione prasidės 20 valandą Lietuvos laiku, joms vadovaus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas, rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, AVAR teisėju paskirtas Orestas Abramavičius.
Pirmąją dvikovą prieš savaitę 2:1 laimėjo Vengrijos klubas. Šioje poroje triumfavusi komanda pateks į pagrindinį Konferencijų lygos etapą, pralaimėtojams tarptautinis sezonas užsibaigs.
**********
Tuo tarpu UEFA Europos lygos atrankos atkrintamųjų etapo atsakomosiose rungtynėse tą pačią dieną Belgijoje vietos „Genk“ klubas priims svečius iš Lenkijos Poznanės „Lech“.
Susitikimas KRC „Genk Arena“ stadione Lietuvos laiku prasidės 21 valandą, o jame teisėjus vertins Lietuvos teisėjų inspektorius Gediminas Mažeika.
Pirmą dvikovą prieš savaitę 5:1 laimėjo Belgijos komanda. Laimėtojai pateks į Europos lygos pagrindines varžybas, pralaimėjusi ekipa turės tenkintis UEFA Europos Konferencijų lygos pagrindiniu etapu.
**********
Lietuvos teisėjos pakviestos dirbti ir į UEFA moterų Čempionų lygos atrankos antrąjo etapo mini turnyro Kipre.
Jame žais „Apollon Ladies“ (Kipras), „Young Boys“ (Šveicarija), „Fortuna Hjorring“ (Danija), „Hibernian“ (Škotija), į kitą etapą pateks viena iš šių keturių komandų.
Turnyre darbuosis aikštės teisėja Rasa Grigonė bei teisėjos asistentė Ieva Ramanauskienė.
**********
UEFA futsal Čempionų lygos atrankoje vyksta preliminarus atrankos etapas, o viename iš jo mini turnyrų pakviestas dirbti teisėjų inspektorius Šarūnas Tamulynas.
Turnyre Šiaurės Makedonijoje žais keturios komandos: „Yerevan“ (Armėnja), FC „FORCA“ (Šiaurės Makedonija), FC „Encamp“ (Andora), SS „Murata“ (San Marinas). Šios komandos po kartą sužais tarpusavyje, turnyro nugalėtojai pateks į pagrindinį varžybų etapą. Turnyras vyks rugpjūčio 27–30 dienomis.
