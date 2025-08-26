Mažeikių komanda pasipildė ukrainiečiu

Aikštelę išplėsti galintis 203 cm ūgio krepšininkas praėjusiame sezone vidutiniškai pelnė po 6,5 taško, atkovojo po 3,4 atšokusio kamuolio, rinko 5,2 naudingumo galo per 22 minutes.
P.Karasovas praėjusių metų vasarą atstovavo Ukrainos dvidešimtmečių rinktinei, kuri mėnesio trukmės pasiruošimo stovyklą organizavo būtent Mažeikiuose. Tąkart puolėjas Europos čempionato B divizione rinko po 9,3 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir atliko po 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei padėjo ukrainiečiams išsikovoti vietą A divizione.
Anksčiau ukrainietis taip pat gynė savo šalies aštuoniolikmečių rinktinės garbę, rungtyniavo gimtinėje, Estijoje bei Čekijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!