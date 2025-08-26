Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mažeikių komanda pasipildė ukrainiečiu

2025-08-26 10:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 10:12

Trečiuoju Mažeikių „M Basket" naujoku tapo kojas Lietuvoje jau apšilęs puolėjas iš Ukrainos Pavlo Karasovas. 21-erių krepšininkas pernai vilkėjo Kauno r. „Omegos-Tauro-LSU" marškinėlius.

P.Karasovas lieka Lietuvoje (Foto: NKL)

Trečiuoju Mažeikių „M Basket“ naujoku tapo kojas Lietuvoje jau apšilęs puolėjas iš Ukrainos Pavlo Karasovas. 21-erių krepšininkas pernai vilkėjo Kauno r. „Omegos-Tauro-LSU“ marškinėlius.

Aikštelę išplėsti galintis 203 cm ūgio krepšininkas praėjusiame sezone vidutiniškai pelnė po 6,5 taško, atkovojo po 3,4 atšokusio kamuolio, rinko 5,2 naudingumo galo per 22 minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P.Karasovas praėjusių metų vasarą atstovavo Ukrainos dvidešimtmečių rinktinei, kuri mėnesio trukmės pasiruošimo stovyklą organizavo būtent Mažeikiuose. Tąkart puolėjas Europos čempionato B divizione rinko po 9,3 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir atliko po 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei padėjo ukrainiečiams išsikovoti vietą A divizione.

Anksčiau ukrainietis taip pat gynė savo šalies aštuoniolikmečių rinktinės garbę, rungtyniavo gimtinėje, Estijoje bei Čekijoje.

