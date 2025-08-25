P.Valinskas prisijungė prie „Ryto“ treniruočių

Krepsinis.net žiniomis su sostinės komanda darbuojasi Paulius Valinskas, ieškantis naujos karjeros stotelės.
29-erių 191 cm ūgio gynėjas praėjusį sezoną žaidė Serbijoje, atstovaudamas Čačako „Borac“ ekipai.
Lietuvio vidurkiai Adrijos lygoje per 27 minutes siekė 11,4 taško (41 procentas tritaškių), 2,5 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo bei 8,8 naudingumo balo.
P.Valinskas augo Kauno „Žalgirio“ sistemoje, be šio klubo Lietuvoje yra atstovavęs tik Panevėžio „Lietkabeliui“.
„Rytas“ nėra paskelbęs apie komplektacijos pabaigą, nors turi kontraktus su dvylika žaidėjų, tarp kurių yra ir jaunieji Ignas Urbonas bei Gantas Križanauskas.
