Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

P.Valinskas prisijungė prie „Ryto“ treniruočių

2025-08-25 11:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 11:04

Druskininkuose sezonui besiruošiantis Vilniaus „Rytas“ į treniruotes priėmė gerai pažįstamą gynėją.

P.Valinskas treniruojasi su Vilniaus klubu

Druskininkuose sezonui besiruošiantis Vilniaus „Rytas“ į treniruotes priėmė gerai pažįstamą gynėją.

REKLAMA
0

Krepsinis.net žiniomis su sostinės komanda darbuojasi Paulius Valinskas, ieškantis naujos karjeros stotelės.

29-erių 191 cm ūgio gynėjas praėjusį sezoną žaidė Serbijoje, atstovaudamas Čačako „Borac“ ekipai.

Lietuvio vidurkiai Adrijos lygoje per 27 minutes siekė 11,4 taško (41 procentas tritaškių), 2,5 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo bei 8,8 naudingumo balo.

P.Valinskas augo Kauno „Žalgirio“ sistemoje, be šio klubo Lietuvoje yra atstovavęs tik Panevėžio „Lietkabeliui“.

„Rytas“ nėra paskelbęs apie komplektacijos pabaigą, nors turi kontraktus su dvylika žaidėjų, tarp kurių yra ir jaunieji Ignas Urbonas bei Gantas Križanauskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų